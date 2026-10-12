Стиль життя

Обрізка сливи восени: правила для хорошого та запашного врожаю

Леся Манзюк, редакторка сайту 12 Жовтня 2026, 19:00 3 хв.
Обрізка сливи восени
Фото Pexels

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