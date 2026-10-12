Обрізка сливи восени: правила для хорошого та запашного врожаю

Наприкінці літа та на початку осені в садах нас радують сині, червоні, жовті плоди слив. Попри наявність великої кісточки, сливу багато хто любить за солодкий, ароматний м’якуш. Щоб соковита, пахуча слива потрапила до нас на стіл, потрібно, щоб вона дозріла на дереві. А від догляду за деревом залежить урожай. Проводити обрізку дерев, захищати його від шкідників — це все входить в обов’язки садівника. Обрізка поділяється на 3 етапи: весняний, літній, осінній. Саме про обрізування сливи восени розкажемо у нашому матеріалі.

Місцем походження сливи вважається Давній Рим. Сьогодні у світі відомі понад 2500 її сортів.

Слива є дуже корисною для здоров’я. Вона — чудовий антиоксидант, виводить токсини з організму, знижує ризик виникнення онкологічних захворювань. Слива містить у собі вітаміни та корисні речовини. Особливо в ній багато вітаміну К1, необхідного для зміцнення кісток. Цей фрукт є корисним для серця, знижує рівень холестерину в крові та загалом омолоджує організм. Жовчогінні властивості сливи мають позитивний вплив на печінку та покращують роботу травного тракту. Фрукти чудово впливають на нервову систему — завдяки гормону серотоніну, покращується якість сну.

Чи можна обрізати сливи восени

Насправді обрізка сливи можлива протягом чотирьох сезонів, але у визначений час. Восени сливу потрібно обрізати для омолодження. Сливове дерево загущується дуже швидко. Родить слива на гілках другого-третього року, отже з 4-5 року життя дерева можна братися до його омолодження.

Передзимова обрізка сливи проводиться після опадання листя. Це треба зробити до настання заморозків, інакше дерево не встигне відновитися. Визначаючи термін, коли обрізати сливу восени, необхідно передбачити час для загоєння надрізів, щоб не пускати ослаблену рослину в зиму.

Обрізка сливи восени: правила

Головною метою осінньої обрізки сливи є формування крони та видалення старих, загущених гілок. Її проводять, щоб сонячні промені рівномірно потрапляли на всі частини рослини. А дерево залишалося здоровим і красивим.

Що потрібно для виконання процедури обрізки слив:

для обрізки знадобиться секатор і гілкоріз, садовий ніж, садова ножівка. Для легкого доступу до високо розміщених гілок знадобиться драбина;

знадобиться секатор і гілкоріз, садовий ніж, садова ножівка. Для легкого доступу до високо розміщених гілок знадобиться драбина; після виконання обрізки місця зрізів варто обробити садовим варом або традиційним розчином мідного купоросу.

Схема обрізання сливи восени

Дерево уважно оглядають, визначаючи сухі, уражені інфекціями гілки. Після цього для всіх хворих ділянок проводиться обрізка. Пагони, які швидко ростуть, обрізають трохи більше, ніж наполовину — приблизно на 2/3. Молоду сливу вкорочують по висоті приблизно на третину, якщо ця обрізка — перша для плодового дерева. Крону проріджують, надаючи їй правильну геометричну форму. При формуванні крони садової сливи рекомендується обирати форму чаші — тобто, залишати кілька основних скелетних гілок, що відходять від головного стовбура під кутом приблизно в 120 градусів. Між цими гілками має залишитися пристойна відстань — не менше півметра. Після закінчення робіт усі обрізані гілки та листя збирають і спалюють, щоб не допустити гниття і поширення можливих інфекцій. Основне правило для осінньої обрізки — підстригати відростки варто поетапно, за 2 і більше підходи. Останній захід планують за 2-3 тижні до похолодання.

Попрацюєш восени — буде гарний урожай наступного року. Ласувати соковитими плодами, варенням компотами, пирогами та іншими стравами зі слив — справжня насолода в осінньо-зимовий період.

Раніше ми розповідали, як обрізати ожину восени — правила догляду перед зимою.

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