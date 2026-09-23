Обрізка абрикоса восени: розповідаємо, як це правильно зробити

Абрикосове дерево за правильного догляду може щороку нас тішити ароматними плодами. Це дерево росте чи не найшвидше з усіх плодових дерев, тому потребує особливої уваги. Обрізка саме і є тією потребою. Коли та як обрізати абрикосове дерево — читай у нашому матеріалі.

Обрізка потрібна, щоб дерево було більш стійким до захворювань, поганих природних умов, а також давало хороші плоди. Вона буває весняна, літня та осіння. В осінній період обрізка проходить з метою формування якісної крони.

Коли проводити обрізку абрикоса восени

Осіння обрізка абрикоса проводиться до того, як листя остаточно обсиплеться. ЇЇ варто починати тільки в тому випадку, якщо немає холодних дощів і початкових заморозків, адже рослині необхідно трохи часу, щоб захиститися від зимового періоду. Якщо дерево обрізати надто пізно, воно буде ослаблене й погано перезимує. В осінній період слід прибирати тільки старі й неповноцінні гілки, тому що мета такого карбування — омолодити абрикос.

Як обрізати абрикос восени

Одне з важливих правил обрізки: вона має проводитись гострим, добре нагостреним інструментом, інакше постраждає кора й дерево хворітиме. Місця спилювання слід змастити садовим варом, який попередньо розігріваємо на водяній бані.

Починати розчищення крони можна в жовтні. У перший рік посадки саджанця варто зрізати центральний пагін на чверть. Це стимулює дерево до формування нових бокових гілок. У другий-третій рік прищипуй верхівки головних гілок, довгі пагони вкорочуй до 50 см. На наступний рік після прищипування там утворяться гілки з квітковими бруньками.

Продовжуй формувати крону у формі кулі, адже за рік пагони можуть прирости до метра в довжину. Слід прибирати усі вертикальні прирости та гілки, які перехрещуються.

Восени також обрізують абрикос, щоб омолодити. Слід знати, що одна гілка плодить приблизно три роки. Таким чином, щороку можна видаляти одну найстарішу (3-5 років) гілку, при чому скелетні гілки не чіпають.

Які є види обрізки абрикоса

Формотворча

Підтримує крону у належному стані. Її проводять, щоб правильно сформувати крону у рослин до чотирьох років.

Для абрикоса виділяють два її типи:

ярусну;

у формі чаші.

Ярусна крона

Формується поступово, протягом чотирьох років. Підходить для рослин, що ростуть у теплому, південному кліматі.

Такий тип крони має кілька переваг:

Збільшується стійкість до різних захворювань. Гарна вентиляція. Одночасне дозрівання плодів.

Форма чаші

Дерево з кроною у формі чаші нагадує собою кущ, оскільки усі пагони розташовуються на однаковому рівні відносно землі. Підходить для низькорослих сортів, що ростуть у середніх і північних регіонах.

Серед переваг цієї форми крони є такі:

Збільшення кількості плодовитих гілок. Підвищується стійкість до низьких температур. Рослина стає більш компактною, її легше укрити на зиму. Крона отримує максимальну кількість сонячного світла, збільшується кількість врожаю, поліпшується форма плодів і їх смак. Зручно знімати стиглі абрикоси.

Санітарна

За допомогою неї видаляють зламані, сухі гілки й з ознаками захворювання. Процедуру проводять у весняний та осінній періоди. Вона спрямована на видалення потужних пагонів, що ростуть у вертикальному напрямку. Вони не утворюють зав’язей, на них не формуються плоди.

Омолоджувальна

Підходить для рослин, які старші за сім років. Головне завдання заходу — відновити плодоношення. ЇЇ починають проводити з 6-7 року після посадки рослини.

Передумови для проведення такої обрізки:

уповільнення зростання;

зниження плодоношення.

Процедуру здійснюють за кілька сезонів, інакше рослина відчуває сильний стрес і може загинути. За кожен рік видаляють не більше 1/3 обсягу крони.

Хочете ласувати великими, соковитими абрикосами — дбайте за дерева, вчасно і правильно доглядайте за ними та результат не забариться.

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