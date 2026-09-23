Стиль життя

Обрізка абрикоса восени: розповідаємо, як це правильно зробити

Леся Манзюк, редакторка сайту 23 Вересня 2026, 11:30 4 хв.
обрізка абрикоса восени
Фото Unsplash

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