Обрізка черешні восени: коли і як правильно проводити

Обрізка черешні восени є важливим етапом у догляді за деревом, оскільки це сприяє його плодоношенню в наступному сезоні. У нашому матеріалі ми розглянемо правила правильної обрізки черешні восени та поділимося корисними порадами щодо того, коли і як це робити, щоб досягти найкращих результатів.

За допомогою наших рекомендацій ти зможеш зберегти врожайність своєї черешні, забезпечуючи їй оптимальні умови для росту та розвитку.

Для чого обрізають черешню

Хочете поласувати на наступний рік спілими та соковитими черешнями? Тоді осінь — саме та пора, коли ми можемо допомогти дереву очиститися від зайвих гілок та оновитись. Без обрізання гілок у черешні розростається густа крона, через що бракує світла всередині. При надто густій кроні гілки, які мали б плодоносити, відмирають. На цих пагонах плоди зав’язуються рідко.

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Процедура обрізки черешні дає змогу отримати:

хорошу врожайність та якість ягід;

збільшити термін життя дерева;

знизити появу грибкових та інших хвороб.

Чим проводити обрізку черешні

Для виконання обрізки черешні використовують садові інструменти:

секатор;

гострий ніж;

гілкоріз чи пилка.

Інструменти потрібно дезінфікувати. Їх можна просмажити в полум’ї або протерти спиртом чи 5% розчином мідного купоросу.

Коли і як правильно обрізати черешню восени

Обрізка черешні проводиться восени в період, коли вже опало листя. Цю маніпуляцію можна проводити з другого року життя дерева. Саджанець має мати хоча б 80 см.

Обрізка молодих і дорослих дерев відрізняється.

Обрізка молодих черешень восени формує крону самого дерева. Зазвичай бажаного вигляду вона набуває за три-чотири роки. П’яти-шестирічні дерева потребують лиш корекції — обрізки сухих гілок.

Способи обрізки черешні

на кільце (в разі повного видалення гілки);

на бруньку (в разі укорочення гілки).

Обрізка має проходити під кутом 45 градусів. Брунька має бути орієнтована не всередину, а назовні крони.

Послідовність обрізки черешні восени

Видалення зламаних, хворих та засохлих гілок. Видалення гілок, що травмують крону чи надають їй густоти. Видалення гілок, орієнтованих на ріст вниз. Вирізання молодих пагонів, що з’явилися біля коріння або ростуть на стовбурі.

Після обрізки черешні зрізи гілок слід замазувати фарбою на основі натуральної оліфи або садовим варом. Садовий вар — спеціальний засіб, який містить деревну смолу. Придбати його можна в крамницях із садовим інвентарем. Садовий вар допоможе черешні після обрізки швидко відновитися.

До речі, можливо, тобі стане у пригоді матеріал про обрізку ожини восени. Доглядай за своїми деревами, нехай будуть плодовитими.

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