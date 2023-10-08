Обрезка черешни осенью: когда и как правильно проводить

Обрезка черешни осенью является важным этапом в уходе за деревом, поскольку это способствует его плодоношению в следующем сезоне. В нашем материале мы рассмотрим правила правильной обрезки черешни осенью и поделимся полезными советами по поводу того, когда и как это делать, чтобы достичь наилучших результатов.

Посредством наших рекомендаций ты сможешь сохранить урожайность своей черешни, обеспечивая ей оптимальные условия для роста и развития.

Для чего обрезают черешню

Хотите полакомиться на следующий год спелыми и сочными черешнями? Тогда осень — это время, когда мы можем помочь дереву очиститься от лишних ветвей и обновиться. Без обрезки веток у черешни разрастается густая крона, из-за чего не хватает света внутри. При слишком густой кроне ветви, которые должны плодоносить, отмирают. На этих побегах плоды завязываются редко.

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Процедура обрезки черешни позволяет получить:

хорошую урожайность и качество ягод;

увеличить срок жизни дерева;

снизить появление грибковых и других болезней.

Чем проводить обрезку черешни

Для выполнения обрезки черешни используют садовые инструменты:

секатор;

острый нож;

веткорез или пилочка.

Инструменты необходимо дезинфицировать. Их можно прожарить в пламени, протереть спиртом или 5% раствором медного купороса.

Когда и как правильно обрезать черешню осенью

Обрезка черешни производится осенью в период, когда уже есть опавшие листья. Эту манипуляцию можно проводить со второго года жизни дерева. Саженец должен иметь хотя бы 80 см.

Обрезка молодых и взрослых деревьев отличается.

Обрезка молодых черешен осенью формирует крону самого дерева. Обычно желаемый вид она приобретает за три-четыре года. Пяти-шестилетние деревья нуждаются только в коррекции — обрезках сухих веток.

Способы обрезки черешни

на кольцо (при полном удалении ветви);

на почку (при укорочении ветки).

Обрезка должна проходить под углом 45 градусов. Почка должна быть ориентирована не внутрь, а наружу кроны.

Последовательность обрезки черешни осенью

Удаление сломанных, больных и засохших ветвей. Удаление ветвей, травмирующих крону или придающих ей густоты. Удаление ветвей, ориентированных на рост вниз. Вырезание молодых побегов, появившихся у корней или растущих на стволе.

После обрезки черешни срезы веток следует замазывать краской на основе натуральной олифы или садовым варом. Садовый вар – специальное средство, содержащее древесную смолу. Приобрести его можно в магазинах с садовым инструментом. Садовый вар поможет черешне после обрезки быстро восстановиться.

Кстати, возможно, тебе пригодится материал об обрезке ежевики осенью. Ухаживай за своими деревьями, пусть будут плодовитыми.

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