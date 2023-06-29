Чем полезна черешня для мужчин и женщин: объясняет эксперт

Среди летних сезонных ягод и фруктов одной из самых популярных является черешня. Потому что она не только вкусная и сочная, но и полезная. Почему черешню называют витаминной бомбой, и чем она полезна для здоровья — читай в материале.

Чем полезна черешня для мужчин и женщин

Как отметила провизор Анна Тарасенко, калий в составе черешни регулирует кровяное давление, снижает уровень плохого холестерина и риск развития гипертонии.

Ягоды черешни богаты мелатонином, этот гормон помогает регулировать и улучшать сон. А имеющиеся в составе антиоксиданты замедляют процессы старения и улучшают состояние кожи.

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Какие существуют виды черешни

Различают три:

Красную. Преимущественно она слаще других сортов. Черную с бордо. Обычно она большого размера, сочная, сладкая и мясистая. Насыщенный бордовый цвет указывает на сладость плодов. Белую и желтую. Они обладают более плотной мякотью и менее сладким вкусом.

Как правильно мыть черешню: основные правила

Плоды черешни моют очень тщательно, потому что на них влияет множество факторов. К примеру, солнце, дождь, пыль, газы, химические вещества, грязь, личинки насекомых, птицы и различные микроорганизмы и бактерии.

Для того чтобы хорошо вымыть черешню, насыпь ее в дуршлаг или специальную миску с сеткой. Промой каждую ягоду под проточной водой. Просуши. А если хочешь избавиться от червячков, тогда необходимо поместить плоды в воду с солью на 30 мин.

Как правильно хранить черешню

Лучше ставить ее только в холодильник. Для этого возьми бумажный пакет или пластиковую емкость. Мыть черешню перед хранением в холодильнике не нужно, ведь это снизит срок хранения.

Ягоды размещай подальше от других фруктов и овощей.

Качественная и спелая черешня может храниться в холодильнике до недели. Желтую и розовую лучше съесть побыстрее, ведь она долго не хранится.

Как правильно употреблять черешню

Важно, что показателем качества черешни является плодоножка: если она потеряла свой насыщенный зеленый цвет, значит, ягода переспела. А для того, чтобы избавиться от химикатов, которыми обрабатывают черешню, положи ягоды на один час в холодную воду и добавь 1 ч. л. соли (как и от червей).

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