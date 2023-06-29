Чим корисна черешня для жінок та чоловіків: пояснює експерт

Серед літніх сезонних ягід та фруктів однією із найпопулярніших є черешня. Бо вона не тільки смачна й соковита, а й корисна. Чому черешню називають вітамінною бомбою та чим вона корисна для здоров’я — читай в матеріалі.

Чим корисна черешня для жінок та чоловіків

Як зазначила провізор Анна Тарасенко, калій у складі черешні регулює кров’яний тиск, знижує рівень появи поганого холестерину і ризик розвитку гіпертонії. Ягоди черешні багаті мелатоніном, цей гормон допомагає регулювати й покращити сон людини. А антиоксиданти, що є в складі, уповільнюють процеси старіння і покращують стан шкіри.

Які існують види черешні

Розрізняють три:

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Червону. Переважно вона солодша, ніж інші сорти. Чорну з бордо. Зазвичай вона великого розміру, соковита, солодка та м’ясиста. Насичений бордовий колір вказує на солодкість плодів. Білу і жовту. Вони мають більш щільний м’якуш і менш солодкий смак.

Як правильно мити черешню: основні правила

Плоди черешні миють дуже ретельно, бо на них впливає безліч факторів. Наприклад, сонце, дощ, пил, гази, хімічні речовини, бруд, личинки комах, птахи та різні мікроорганізми й бактерії.

Для того, щоб гарно вимити черешню, насип її в друшляк або спеціальну миску з сіткою. Промий кожну ягоду під проточною водою. Просуши. А якщо хочеш позбутися черв’ячків, тоді необхідно помістити плоди в воду з сіллю на 30 хв.

Як правильно зберігати черешню

Краще ставити її тільки в холодильник. Для цього візьми паперовий пакет або пластикову місткість. Мити черешню перед зберіганням в холодильнику непотрібно, адже це зменшить термін зберігання.

Ягоди розміщуй подалі від інших фруктів і овочів.

Якісна і стигла черешня може зберігатися в холодильнику до тижня. Жовту і рожеву краще з’їсти швидше, адже вона довго не зберігається.

Як правильно вживати черешню

Важливо, що показником якості черешні є плодоніжка: якщо вона втратила свій насичений зелений колір, це означає, що ягода перестигла.

А для того, щоб позбутися хімікатів, якими обробляють черешню, поклади ягоди на одну годину в холодну воду і додай 1 ч. л. солі (як і від черв’яків).

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