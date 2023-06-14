Щоб зберегти неймовірний смак надовго: як сушити черешню в електросушарці

Черешні в сушеному вигляді — смачні й неймовірно ароматні ласощі, які багато хто додає у випічку, компоти та десерти. Також із плодів роблять дивовижні коктейлі.
Якщо ти хочеш зберегти смак літа, черешню слід засушити чи закрутити. Але поспішай, адже час плодоношення дерева вже закінчується. Як сушити черешню в електросушарці та духовці — читай у матеріалі.
Якщо ти вже все підготував(-ла) для сушіння плодів, перед вибором черешні зверни увагу на такі фактори:
Насамперед ягоди перебирають, прибирають зіпсовані плоди, плодоніжки та промивають. Найкраще витягувати кісточки із фруктів. Таким чином ти збережеш плоди надовго.
Для того щоб правильно їх вийняти, підсуши черешні при температурі 35°C. Після цього черешні сушать в електросушарці або духовці. Готовність ягід потрібно перевіряти на дотик. Якщо їх стиснути, то ягоди не повинні злипатися в грудку і бруднити руки.
Черешню в духовці слід сушити при мінімальному режимі (50-70°C). Для того щоб розпочати процес, слідуй інструкції:
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