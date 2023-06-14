Щоб зберегти неймовірний смак надовго: як сушити черешню в електросушарці

Черешні в сушеному вигляді — смачні й неймовірно ароматні ласощі, які багато хто додає у випічку, компоти та десерти. Також із плодів роблять дивовижні коктейлі.

Якщо ти хочеш зберегти смак літа, черешню слід засушити чи закрутити. Але поспішай, адже час плодоношення дерева вже закінчується. Як сушити черешню в електросушарці та духовці — читай у матеріалі.

Як вибрати черешню для сушіння: основні правила

Якщо ти вже все підготував(-ла) для сушіння плодів, перед вибором черешні зверни увагу на такі фактори:

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Зовнішній вигляд. Хвостики мають бути зеленими. Щоб у черешнях була максимальна кількість користі, купуй її в розпал сезону. Черешні повинні бути без вм’ятин та порізів. Подивися, яка черешня навпомацки. Вона не повинна бути м’якою, пухкою та надто жорсткою. Зверни увагу на колір. Якщо хочеш отримати дуже солодку сушену черешню, бери найтемнішу. Запах. Якщо від неї несе збродженим, не купуй. Адже таким чином вона починає псуватися. Оглянь на хробаків. Для цього потрібно розламати плід та подивитися, чи є в ньому шкідники.

Як підготувати черешню до сушіння

Насамперед ягоди перебирають, прибирають зіпсовані плоди, плодоніжки та промивають. Найкраще витягувати кісточки із фруктів. Таким чином ти збережеш плоди надовго.

Для того щоб правильно їх вийняти, підсуши черешні при температурі 35°C. Після цього черешні сушать в електросушарці або духовці. Готовність ягід потрібно перевіряти на дотик. Якщо їх стиснути, то ягоди не повинні злипатися в грудку і бруднити руки.

Як сушити черешню в духовці

Черешню в духовці слід сушити при мінімальному режимі (50-70°C). Для того щоб розпочати процес, слідуй інструкції:

Половинки черешні виклади на лист зрізом вгору. Цілу черешню розкидай у будь-якому порядку в один шар. Став один – два листи в духовку. Увімкни нагрівання, залишай трохи прочиненими дверцятами. Суши доти, доки не отримаєш необхідний результат.

Як сушити черешню в електросушарці

Насамперед витягни спеціальні піддони. Після цього розклади підготовлену черешню в один шар. Можна брати цілі ягідки чи половинки. Повертай лотки назад. Включи спочатку найменший температурний режим і залиш на три години. Далі встанови 70°C, суши до готовності.

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