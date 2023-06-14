Чтобы сохранить невероятный вкус надолго: как сушить черешню в электросушилке 

Черешня в сушеном виде — вкусное и невероятно ароматное лакомство, которое многие добавляют в выпечку, компоты и десерты. Также из плодов делают изумительные коктейли.

Если ты хочешь сохранить вкус лета, черешню следует засушить или закрутить. Но поторопись, ведь время плодоношения дерева уже заканчивается. Как сушить черешню в электросушилке и духовке — читай в материале.

Как выбрать черешню для сушки: основные правила

Если ты уже все подготовил(-ла) для сушения плодов, перед выбором черешни обрати внимание на такие факторы:

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Внешний вид. Хвостики должны быть зелеными. Чтобы в черешнях было максимальное количество пользы, покупай ее в самый разгар сезона. Черешни должны быть без вмятин и порезов. Посмотри, какая черешня на ощупь. Она не должна быть мягкой, рыхлой и слишком жесткой. Обрати внимание на цвет. Если хочешь получить очень сладкую сушеную черешню, бери самую темную. Запах. Если от нее несет сброженным, не покупай. Ведь таким образом она начинает портиться. Осмотри на червей. Для этого нужно разломить плод и посмотреть, есть ли в нем вредители.

Как подготовить черешню к сушке

В первую очередь ягоды перебирают, убирают порченые плоды, плодоножки и промывают. Лучше всего вытягивать косточки из фруктов. Таким образом, ты сбережешь плоды надолго.

Для того чтобы правильно их вынуть, подсуши черешни при температуре 35°C. После этого черешни сушат в электросушилке или духовке. Готовность ягод нужно проверять на ощупь. Если их сжать, то ягоды не должны слипаться в комок и пачкать руки.

Как сушить черешню в духовке

Черешню в духовке следует сушить при минимальном режиме (при 50-70°C). Для того чтобы приступить к процессу, следуй инструкции:

Половинки черешни выложи на противни срезом вверх. Целую черешню раскидай в любом порядке в один слой. Ставь один — два противня в духовку. Включи нагрев, оставляй чуть приоткрытой дверцу. Суши до тех пор, пока не получишь необходимый результат.

Как сушить черешню в электросушилке

В первую очередь вытяни специальные поддоны. После этого разложи подготовленную черешню в один слой. Можно брать целые ягодки или половинки. Возвращай лотки назад. Включи сначала самый маленький температурный режим и оставь часа на три. Далее установи 70°C, суши до готовности.

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