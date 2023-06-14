Чтобы сохранить невероятный вкус надолго: как сушить черешню в электросушилке 

Черешня в сушеном виде — вкусное и невероятно ароматное лакомство, которое многие добавляют в выпечку, компоты и десерты. Также из плодов делают изумительные коктейли.
Если ты хочешь сохранить вкус лета, черешню следует засушить или закрутить. Но поторопись, ведь время плодоношения дерева уже заканчивается. Как сушить черешню в электросушилке и духовке — читай в материале.
Если ты уже все подготовил(-ла) для сушения плодов, перед выбором черешни обрати внимание на такие факторы:
В первую очередь ягоды перебирают, убирают порченые плоды, плодоножки и промывают. Лучше всего вытягивать косточки из фруктов. Таким образом, ты сбережешь плоды надолго.
Для того чтобы правильно их вынуть, подсуши черешни при температуре 35°C. После этого черешни сушат в электросушилке или духовке. Готовность ягод нужно проверять на ощупь. Если их сжать, то ягоды не должны слипаться в комок и пачкать руки.
Черешню в духовке следует сушить при минимальном режиме (при 50-70°C). Для того чтобы приступить к процессу, следуй инструкции:
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