Приправа, которая готовится очень легко: как сушить укроп в домашних условиях

Укроп отлично подходит к супам и борщу, блюдам из мяса и птицы. Зимой найти вкусный и питательный укроп бывает сложно, поэтому мы расскажем, как сушить укроп в домашних условиях, чтобы ты мог(-ла) позаботиться о запасах летом. Читай о простых и удобных способах в нашем материале.

Как сушить укроп в домашних условиях

Хозяйки часто замораживают укроп, но так он теряет аромат и вкусовые свойства. Поэтому высушивание укропа является отличным методом заготовки. Сушить укроп можно несколькими способами, поэтому необязательно иметь специальное устройство.

Перед высушиванием зелень следует перебрать и хорошо промыть в холодной воде. Дай укропу высохнуть на бумажных полотенцах. Определи, как ты хочешь засушить зелень — целыми веточками или нарезанной. Если хочешь второй вариант, нарежь укроп.

Лучше всего для сушки подходит молодой укроп. В нем много питательных веществ, а еще не придется отрезать семенные зонтики. Высушить укроп можно следующими способами:

Сушка на открытом воздухе . Развесь пучки укропа на нитке на огороде или балконе. Развешивать их следует в тени, чтобы они не потеряли вкус, аромат и цвет. Этот способ не подходит, если ты живешь на 1-3 этажах, ведь так на зелени будет много пыли.

. Развесь пучки укропа на нитке на огороде или балконе. Развешивать их следует в тени, чтобы они не потеряли вкус, аромат и цвет. Этот способ не подходит, если ты живешь на 1-3 этажах, ведь так на зелени будет много пыли. Сушка укропа в духовке. Высушивание в духовке должно быть при 40°C. Застели противень вощеной бумагой, а дверцу приоткрой. На высушивание уйдет 2-4 часа.

Заготовка укропа в сушилке. Выбери режим трав, если такого нет, поставь температуру 40°C и разложи укроп. На высушивание уйдет 2-4 часа.

Высушивание укропа в микроволновке . На тарелку разложи бумажные полотенца, сверху укроп, а затем еще один слой бумажных полотенец. Включи максимальную мощность и таймер на три минуты.

. На тарелку разложи бумажные полотенца, сверху укроп, а затем еще один слой бумажных полотенец. Включи максимальную мощность и таймер на три минуты. Сушка укропа в холодильнике. Высушить зелень в холодильнике тоже можно. Для этого измельчи укроп, выложи его на тарелку и накрой салфетками. Поставь на полочку, где плюсовая температура, на две-три недели.

Для хранения сушеного укропа отлично подходят баночки из темного стекла. Храни их в темном и сухом месте. Крышка должна плотно закрываться.

Раньше мы рассказывали, как заготовить зелень на зиму.

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