Приправа, которая готовится очень легко: как сушить укроп в домашних условиях

Укроп отлично подходит к супам и борщу, блюдам из мяса и птицы. Зимой найти вкусный и питательный укроп бывает сложно, поэтому мы расскажем, как сушить укроп в домашних условиях, чтобы ты мог(-ла) позаботиться о запасах летом. Читай о простых и удобных способах в нашем материале.
Хозяйки часто замораживают укроп, но так он теряет аромат и вкусовые свойства. Поэтому высушивание укропа является отличным методом заготовки. Сушить укроп можно несколькими способами, поэтому необязательно иметь специальное устройство.
Перед высушиванием зелень следует перебрать и хорошо промыть в холодной воде. Дай укропу высохнуть на бумажных полотенцах. Определи, как ты хочешь засушить зелень — целыми веточками или нарезанной. Если хочешь второй вариант, нарежь укроп.
Лучше всего для сушки подходит молодой укроп. В нем много питательных веществ, а еще не придется отрезать семенные зонтики. Высушить укроп можно следующими способами:
Фото: Pexels
Для хранения сушеного укропа отлично подходят баночки из темного стекла. Храни их в темном и сухом месте. Крышка должна плотно закрываться.
Раньше мы рассказывали, как заготовить зелень на зиму.
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