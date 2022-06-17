Заморозка в масле и сушка с овощами: пять лайфхаков заготовки свежей зелени на зиму от Алекса Якутова

Трудно представить вкусные блюда без зелени. Если летом с ней нет вопросов — все есть на огороде и цены в магазинах не так кусаются, то зимой могут быть проблемы.

Как правильно заготавливать и хранить ароматные травы, чтобы они радовали тебя ароматом и вкусом в холода? Секретами поделился шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов.

Лайфхак № 1 — греческий

— Петрушку и укроп можно сушить по греческому методу. То есть, связать пучками и повесить на балконе. Затем высушенные пучки замотать в плёнку, а перед употреблением перетереть зелень руками. Такой способ сохранит аромат, — рассказывает Якутов.

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Лайфхак № 2 — экономный

Если негде хранить пучки, можно сразу перетереть сушеную зелень и сложить в банки. Главное, чтобы при сушке не было сильного ветра, иначе заготовленное разнесет. Так что лучше сушить с закрытыми окнами.

Но если нет возможности это делать на балконе, воспользуйся старым бабушкиным методом — нарежь травы и выложи их на бумагу на подоконнике в кухне.

Можно также высушить зелень в духовке при 60 °C с полуоткрытой дверцей. На это уйдет примерно целый день. Идеально, если у тебя есть сушилка или, как ее еще называют, дегидратор.

Мы там сушим все: и курагу, и яблоки, и клубнику, делаем пастилу и мясо для перекуса. Рекомендую по возможности купить, — делится шеф.

Лайфхак № 3 — для каш и макарон

Сушеный укроп и петрушку можно заморозить с маслом.

На одну пачку сливочного масла комнатной температуры дай 3 ст. л. сушеных трав, все перемешай. Отправь в морозилку на несколько минут. Вытяни и сформируй прямоугольник. Заверни в обертку от масла или пленку и заморозь.

Зимой сможешь брать это масло и добавлять в каши и макароны — будет просто “песня”, — говорит повар.

Лайфхак № 4 — кубики льда

Базилик, кинза, эстрагон обладают очень насыщенным вкусом, поэтому их лучше замораживать. Можно сделать это порционно — в формах для льда. Затем эти кубики переложить в пакет и вытаскивать по одному во время приготовления.

Лайфхак № 5 — приправа для супа

Берешь петрушку прямо с корнями, молодую морковь, базилик. Все хорошенько отмываешь от земли. Закидываешь в блендер и мелко-мелко перебиваешь. После этого выкладываешь все на противень, отправляешь в духовку на десять часов. Сушишь при невысокой температуре с открытой дверцей. Когда все высохнет, снимаешь сухой пласт, разламываешь и снова забрасываешь в блендер. Перебиваешь вместе с солью и перцем.

У тебя получится шикарная приправа без химии. Лично я еще добавляю домашнюю паприку. Так что можешь тоже попробовать. Потом расфасуешь приправу по сухим банкам и будешь добавлять в супы и каши, — советует Алекс.

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