Консервация без соли – это шутка? Вкусная альтернатива от Евгения Клопотенко

Атремсоль, предприятие по изготовлению соли, временно прекратило свою работу из-за полномасштабной войны.

Оно обеспечивало украинцев солью на 90%, так что сейчас можно наблюдать дефицит, панику и высокие цены.

Я многие считали, что без соли невозможно сделать хорошую консервацию любимых овощей на зиму, однако это далеко не так.

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Известный шеф-повар страны Евгений Клопотенко развенчал этот миф и предложил альтернативные варианты, которые придадут солености вашей консервации.

Почему соль не главная в консервации?

Евгений Клопотенко рассказал, что соль добавляют исключительно для вкуса, поэтому не следует паниковать и свято верить, что если нет соли, то и не будет консервации.

Надо открыть себя для нового и удивиться, как все может быть просто и вкусно.

Рецепт помидоров в собственном соку

Как мы уже поняли, соль — не самый главный ингредиент и без нее можно полностью справиться, чтобы получить зимой вкусные и соленые овощи.

К примеру, помидоры в собственном соку, этот рецепт пользуется особой популярностью у итальянцев и не нуждается в соли.

Для того чтобы получить такие помидоры зимой, тебе понадобятся:

помидоры банки

Звучит подозрительно, но будь уверен (-а), что тебе понравится. Все что нужно сделать – простерилизовать банки в микроволновке или духовке.

Помидоры можно очистить от кожуры, а можно и не делать этого, если нет времени. Но обязательно нужно проварить их в течение 10 минут, чтобы убить все бактерии.

После этого просто залить горячие помидоры в банки и закрыть. Клопотенко отмечает, что больше ничего добавлять больше не нужно.

Не нужно ни соли, ничего. Здесь есть кислота, которая все консервирует.

Рецепт консервированных огурцов без соли

Консервированные огурцы все же должны быть солеными, однако можно воспользоваться фантазией и обойтись без соли.

Например, известный повар советует добавить к огурцам кетчуп, ведь в этом продукте уже и так много соли.

Вам понадобятся:

огурцы уксус вода сахар кетчуп специи банки для закрутки

Банки мы опять стерилизуем с помощью микроволновки или духовки. А тем временем подготовим огурцы.

Надо их проварить около 10 минут. Смешиваем кетчуп с сахаром, уксусом и сваренными огурцами в стерильной банке и заливаем водой. Готово.

Что использовать вместо соли для консервации

Если нет привычной украинской соли на полочках магазинов — не беда.

Если нет украинской соли, там всегда будет импортная или просто другая. К примеру, не нужно бояться брать йодированную или розовую соль — они состоят из того же химического соединения.

Консервация будет не менее вкусной, если ты добавишь необычную для тебя соль, и ничем не будет отличаться.

Если же брать другую соль принципиально — не выход, то есть альтернативные варианты:

кетчуп

соевый соус

Соевый соус можно добавлять в любую консервацию: огурцы, баклажаны, морковь и т.п. И это будет нереально вкусно и солено.

Начался не только сезон консервации, но сезон клубники. Эту сладкую ягоду можно добавлять в очень необычные блюда и этим делать взрывные сочетания вкусов. Читай наш материал, куда добавить клубнику, чтобы разнообразить привычные блюда.

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