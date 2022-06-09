Сезон клубники стартовал! Как разнообразить свои блюда ягодой — рассказывает Джейми Оливер

Лето, жара — как раз сезон клубники и кулинарных экспериментов! Казалось бы, клубника самая вкусная в сладкой выпечке или как самостоятельное блюдо. Но Джейми Оливер показал в своем фудблоге пять вариаций, как можно клубникой разнообразить свои блюда.

Клубника в… гречневых оладьях!

Вкусный рецепт завтрака. Все что для него нужно — гречневая или рисовая мука, банан и клубника! Кстати, этот рецепт подойдет тем, кто не употребляет глютен.

Ингредиенты:

300 мл миндального молока (или обыкновенного);

1 чайная ложка ванильного экстракта;

75 г бланшированного миндаля;

100 г гречневой муки;

100 г рисовой муки;

2 уровня чайные ложки разрыхлителя;

1 спелый банан;

оливковое масло;

350 г клубники;

1 веточка свежего розмарина;

кленовый сироп;

4 столовых ложки греческого йогурта, по желанию;

Приготовление:

Влей молоко в блендер с ванильным экстрактом, миндалем, мукой и разрыхлителем. Почисти и добавь банан, затем взбей до однородности. Поставь большую сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь. Когда нагреется, на каждую порцию двух блинчиков добавь 1 чайную ложку масла на сковороду с 3 столовыми ложками теста на каждый блинчик. Помести нарезанную клубнику или целые ягоды в тесто, затем готовь 4 минуты или до тех пор, пока оладушек снизу не станет приятного золотистого цвета. Переверни и готовь 2 минуты, или до золотистого цвета с другой стороны. Затем переложи оладушек на тарелку фруктами вверх. Протри сковороду шариком кухонной бумаги и повтори процесс. Вставь веточку розмарина в бутылку с кленовым сиропом и слегка смажь сиропом горячие оладьи. Сверху каждую порцию полей ложкой йогурта. Подавать блюдо можно со свежими ягодами.

Итонская путаница

Итонская путаница — это такой классический десерт старой школы. Поставь его посреди стола, и все сойдут с ума!

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Ингредиенты:

6 больших яичных белков;

300 г золотистого сахара плюс дополнительно для посыпки;

1 щепотка морской соли;

500 г клубники;

1 чайная ложка ванильной пасты;

1 точка бальзамического уксуса;

1 стручок ванили;

250 мл взбитых сливок;

1 столовая ложка сахарной пудры;

250 г обезжиренного греческого йогурта;

2 столовых ложки фундука, по желанию;

50 г черного шоколада (70% какао);

Приготовление:

Разогрей духовку до 130 ºC. Помести яичные белки в чистую и сухую миску. Взбивай электрическим венчиком на средней скорости до образования жестких пиков. Пока миксер работает, постепенно добавь сахарную пудру и соль, затем взбивай на высокой скорости в течение 7-8 минут или до белого и глянцевого цвета. Застели 2 больших противня промасленной бумагой. Раздели смесь на противнях, а затем воспользуйся обратной стороной ложки, чтобы сформировать и покрутить её поперек противня, оставляя 3 см от каждого края. Выпекай меренги в духовке в течение 1 часа 10 минут или до тех пор, пока они не станут хрустящими снаружи, а внутри немного мягкими и липкими. После готовности поставь меренгу остывать. Тем временем разрежь пополам любую крупную клубнику, а затем положи фрукты в миску. Добавь 1 чайную ложку сахарной пудры, ванильную пасту и бальзамический уксус, хорошо перемешай, отставь в сторону для маринования. Разрежь стручок ванили вдоль пополам, удали семена, затем добавь в большую миску со сливками и сахарной пудрой. Взбей до мягких пиков, затем добавь греческий йогурт. Обжарь орехи на сухой сковороде (если используешь их) до золотистого цвета, затем слегка измельчи. Аккуратно растопи шоколад в небольшой емкости на медленном огне. Половину ванильного крема выложи на одну из охлажденных меренг и распредели по краям. Сверху положи половину ягод, половину растопленного шоколада и половину орехов. Выложи слой на вторую меренгу и повтори с другими ингредиентами. Подавай сразу же.

Замороженный сок

Эти леденцы со свежими и замороженными фруктами, овсянкой, соком и шоколадом идеально подходят для праздников.

Ингредиенты:

1 большой банан;

300 г замороженной клубники;

50 г овсяной каши;

400 мл чистого яблочного сока;

Мед, по желанию;

200 г качественного белого шоколада, измельченного, по желанию.

Приготовление:

Помести бананы, ягоды, овсянку и яблочный сок в блендер. Взбивай несколько минут, пока ягоды и банан не превратятся в однородную массу, а овсяная каша не будет взбита. Если смесь не будет достаточно сладкой — добавь мед. Раздели смесь в 12 форм для леденцов и заморозь как минимум на 2 часа. Чтобы придать леденцам шоколадную глазурь, помести шоколад в термостойкую миску на небольшую кастрюлю с горячей водой. Перемешай до полной однородности, затем сними с огня и оставь на 5 минут. Пошевели палочки для леденцов, чтобы вынуть леденцы. Один за другим погружай кончики леденцов в белый шоколад и оставь на несколько минут перед подачей.

Летние фрукты, бузина и желе-просеко

Этот простой рецепт желе из бузины насыщен сезонными фруктами и тоннами летних ароматов. Попробуй подать его гостям — все будут удивлены!

Ингредиенты:

8 штучек смешанных мягких фруктов (ежевика, малина, клубника, черника);

4 упаковки говяжьего желатина;

140 мл цветка бузины;

2 столовые ложки сахарной пудры;

425 мл Просеко, охлажденного.

Приготовление:

Положи спелые фрукты в форму или несколько форм и охлади их. Помести желатин в миску с небольшим количеством холодной воды, чтобы он замочился на минуту, затем процеди и добавь желатин в миску с бузиной. Поставь над кастрюлей с водой на среднем огне и постоянно помешивай, пока желатин и бузина не станут сиропом. На этом этапе ты можешь добавить сахар, перемешать, пока он не растворится, затем сними миску с огня и дай постоять ей при комнатной температуре примерно минуту. Достань фрукты и просеко из холодильника. Идея заключается в том, что наши фрукты, бузина и просеко охлажденные, поэтому пузырьки остаются в желе, когда оно застывает, и шипят во рту, когда будешь кушать желе. Налей просеко в бузиновый сироп, а потом полей этим фрукты. Поставь снова в холодильник на час для застывания. Для подачи погрузи форму в миску с горячей водой, чтобы размягчить наружную сторону желе, а затем переверни на тарелку.

Клубничный мартини для веселых вечеринок

Этот клубничный мартини очень вкусный и простой в приготовлении!

Ингредиенты:

2 горсти клубники;

1 веточка свежей мяты;

150 мл джина или водки;

Приготовление:

Охлади два бокала для мартини и шейкер для коктейлей в морозильной камере на 30 минут.

Помой и почисти клубнику, помой листья мяты. На дно каждого стакана положи по 3 ягоды клубники — если они большие, сначала нарежь их кусочками. Остатки клубники и листьев мяты брось в холодный шейкер для коктейлей и разомни их. Добавь 2 горсти кубиков льда и джин или водку и потряси шейкер. Процеди в бокалы для мартини и подавай!

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