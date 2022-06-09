Сезон клубники стартовал! Как разнообразить свои блюда ягодой — рассказывает Джейми Оливер

Лето, жара — как раз сезон клубники и кулинарных экспериментов! Казалось бы, клубника самая вкусная в сладкой выпечке или как самостоятельное блюдо. Но Джейми Оливер показал в своем фудблоге пять вариаций, как можно клубникой разнообразить свои блюда.
Вкусный рецепт завтрака. Все что для него нужно — гречневая или рисовая мука, банан и клубника! Кстати, этот рецепт подойдет тем, кто не употребляет глютен.
Джейми Оливер
Итонская путаница — это такой классический десерт старой школы. Поставь его посреди стола, и все сойдут с ума!
Эти леденцы со свежими и замороженными фруктами, овсянкой, соком и шоколадом идеально подходят для праздников.
Этот простой рецепт желе из бузины насыщен сезонными фруктами и тоннами летних ароматов. Попробуй подать его гостям — все будут удивлены!
Этот клубничный мартини очень вкусный и простой в приготовлении!
Вкусный и легкий рецепт еще одного напитка от Джейми Оливера ищи в нашем материале. Так ты узнаешь, как приготовить мохито.