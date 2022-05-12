Классический или безалкогольный, какой выберешь ты? Рецепты освежающего мохито от Джейми Оливера

Как приятно освежиться тонизирующим напитком в жару! Коктейль мохито — отличный выбор для бодрого дня и релаксового вечера. Читай, как приготовить классический и безалкогольный мохито у себя дома.

Рецепт безалкогольного мохито

Рецепт напитка очень прост, а ингредиенты дешевые и найдутся в любом супермаркете.

Для начала возьми:

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газированную воду (обычно выбирают спрайт) — 200 мл

мяту — 1 пучок

лайм — 1 шт.

лимон — 1 шт.

сахар — 1 ст.л.

лед

Количество ингредиентов рассчитано на одну порцию.

Вымой лайм, лимон и мяту. Цитрусовые нарежь тонкими полукольцами или четвертинками, а мяту — измельчи. Высыпь все в бокал и добавь сахар. Тщательно разомни вилкой или ложкой ингредиенты, чтобы они выделили как можно больше сока. Залей смесь газировкой и добавь ледяную крошку или кубики.

Вуаля — безалкогольный мохито готов радовать твой будний день свежестью и энергией.

Рецепт классического мохито с ромом

Известный английский ресторатор и шеф Джейми Оливер поделился методом приготовления классического мохито, который станет особенным вкусом твоего вечера.

Найди у себя:

ром Bacardi Chart Blanca

лайм — 1 шт.

листья мяты — 1 пучок

сахар — 2 ст.л.

содовую воду

кубики льда

Положи четыре кусочка лайма в стакан, затем добавь сахар и смешай, чтобы выпустить сок цитрусового. Далее разотри листья мяты вокруг края стакана и брось их внутрь. Наполни бокал льдом и влей в него ром. Перемешайте смесь, пока сахар не растворится. Добавь немного газировки и укрась напиток веточкой мяты.

Вот и все, незабываемый релаксовый вечер тебе гарантирован.

Впрочем, мохито — не единственное спасение от жары. Читай, как приготовить освежающие напитки дома.