Классический или безалкогольный, какой выберешь ты? Рецепты освежающего мохито от Джейми Оливера

Как приятно освежиться тонизирующим напитком в жару! Коктейль мохито — отличный выбор для бодрого дня и релаксового вечера. Читай, как приготовить классический и безалкогольный мохито у себя дома.
Рецепт напитка очень прост, а ингредиенты дешевые и найдутся в любом супермаркете.
Для начала возьми:
Количество ингредиентов рассчитано на одну порцию.
Вуаля — безалкогольный мохито готов радовать твой будний день свежестью и энергией.
Известный английский ресторатор и шеф Джейми Оливер поделился методом приготовления классического мохито, который станет особенным вкусом твоего вечера.
Найди у себя:
Вот и все, незабываемый релаксовый вечер тебе гарантирован.
Впрочем, мохито — не единственное спасение от жары. Читай, как приготовить освежающие напитки дома.