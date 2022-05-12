Їжа та рецепти

Класичний чи безалкогольний, який обереш ти? Рецепти освіжаючого мохіто від Джеймі Олівера

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Травня 2022, 01:00
Рецепт класичного і безалкогольного мохіто від Джеймі Олівера
Фото: Unsplash

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Другий півфінал Євробачення-2022 - хто пройшов у фінал шоу
Другий півфінал Євробачення-2022: хто пройшов у фінал шоу
Звернення Зеленського 12 травня
Стратегічна поразка Росії видна вже всім у світі. Відеозвернення Володимира Зеленського до українців
Наслідки негоди в Києві 12 травня
У Києві негода пошкодила електрику у кількох районах. Що робити, якщо у тебе немає світлопостачання
Дивитись більше

Матеріали по темі

мед з кульбаб
Мед з кульбабки — підбірка смачних рецептів
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Як приготувати гуакамоле? Ідеальна закуска та інгредієнт до салату
Як приготувати сирники? Прості рецепти сирників та пудингу
Прості рецепти пудингу та сирників з мінімальною кількістю інгредієнтів
карамелізована картопля
Молода картопля в карамелі — не гастрономічне божевілля. Рецепт смакоти від Клопотенка

Відео
Звернення Зеленського 12 травня

Стратегічна поразка Росії видна вже всім у світі. Відеозвернення Володимира Зеленського до українців
Наслідки негоди в Києві 12 травня
У Києві негода пошкодила електрику у кількох районах. Що робити, якщо у тебе немає світлопостачання
Класичний чи безалкогольний, який обереш ти? Рецепти освіжаючого мохіто від Джеймі Олівера
Ще мінус один корабель: зайнялося російське судно Всеволод Бобров
Вибухи в Кременчуці - що відомо на сьогодні, 12 травня 2022
З десяток ворожих “прильотів” — що відомо про вибухи в Кременчуці
0:01:03
СБУ запобігла теракту в Запоріжжі
Заховав вибухівку у милицю! Як СБУ запобігла теракту у Запоріжжі 12 травня
Втрати ворога 12 травня
Є дві найскладніші точки. Вадим Денисенко про ситуацію в Україні та втрати ворога станом на 12 травня
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
Олег Жданов
Війна триватиме місяці, а не роки: Олег Жданов про можливості РФ та плани західних партнерів
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 травня
Яка ситуація в Маріуполі нині
Чи можлива військова деблокада? Які варіанти розглядає влада для визволення бійців з Азовсталі
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь