Класичний чи безалкогольний, який обереш ти? Рецепти освіжаючого мохіто від Джеймі Олівера

Як приємно освіжитись тонізуючим напоєм у спеку! Коктейль мохіто — чудовий вибір для бадьорого дня та релаксового вечора. Читай, як приготувати класичний та безалкогольний мохіто в себе вдома.
Рецепт напою дуже простий, а інгредієнти дешеві й знайдуться у будь-якому супермаркеті.
Для початку візьми:
Кількість інгредієнтів розрахована на одну порцію.
Вуаля — безалкогольний мохіто готовий тішити твій будній день свіжістю та енергією.
Відомий англійський ресторатор та шеф Джеймі Олівер поділився методом приготування класичного мохіто, який стане особливим смаком твого вечора.
Знайди в себе:
Ось і все, незабутній релаксовий вечір тобі гарантований.
Утім мохіто — не єдиний порятунок від спеки. Читай, як приготувати освіжаючі напої вдома.