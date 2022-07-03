Пий з водою, кавою або просеко! Простий рецепт лимонаду з базиліком та м’ятою від Джеймі Олівера

Літню спеку можна зробити приємною, якщо знати, як правильно освіжатись. Улюбленим прохолодним напоєм для багатьох став лимонад.
Британський шеф-кухар та блогер Джеймі Олівер поділився класичним рецептом лимонаду з базиліком та м’ятою.
Замість базиліку та м’яти можна використовувати й інші інгредієнти:
Експериментуй та вигадуй власні унікальні рецепти лимонадів!
Улітку краще, ніж будь-які соки та газовані води, освіжає прохолодний домашній напій. Читай, як приготувати компот за рецептом шефа Євгена Клопотенка.
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