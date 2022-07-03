Пий з водою, кавою або просеко! Простий рецепт лимонаду з базиліком та м’ятою від Джеймі Олівера

Літню спеку можна зробити приємною, якщо знати, як правильно освіжатись. Улюбленим прохолодним напоєм для багатьох став лимонад.

Британський шеф-кухар та блогер Джеймі Олівер поділився класичним рецептом лимонаду з базиліком та м’ятою.

Знайди в себе

100 г свіжої м’яти

100 г свіжого базиліку

400 г цукру

4 ст. л. рідкого меду

2 лимони

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Спосіб приготування

Ретельно промий зелень у холодній воді. Висип цукор і мед у велику каструлю з одним літром холодної води. Обережно доведи до кипіння, помішуючи, поки весь цукор не розчиниться. Зніми суміш з вогню. Тонко наріж лимони та додай їх разом із зеленню в каструлю. Переконайся, що вони повністю занурені у воду. Накрий каструлю кришкою і залиш настоюватись на 24 години. Наступного дня вистели аркушем кухонного паперу дрібне сито над великою мискою і проціди напій. Перелий усе в стерилізовану пляшку або банку і пий, розбавивши звичайною або газованою водою, кавою або просеко.

Замість базиліку та м’яти можна використовувати й інші інгредієнти:

тайський базилік

кропиву

любисток

стручки гороху

лимонну вербену

квіти бузини

вишневий цвіт

магнолію

листя чорної смородини

листя дикого фенхелю

Експериментуй та вигадуй власні унікальні рецепти лимонадів!

Улітку краще, ніж будь-які соки та газовані води, освіжає прохолодний домашній напій. Читай, як приготувати компот за рецептом шефа Євгена Клопотенка.

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