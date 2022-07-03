Пей с водой, кофе или просекко! Простой рецепт лимонада с базиликом и мятой от Джейми Оливера

Летнюю жару можно сделать приятной, если знать, как правильно освежаться. Любимым прохладительным напитком для многих стал лимонад.

Британский шеф-повар и блоггер Джейми Оливер поделился классическим рецептом лимонада с базиликом и мятой.

Найди у себя

100 г свежей мяты

100 г свежего базилика

400 г сахара

4 ст. л. жидкого меда

2 лимона

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Способ приготовления

Тщательно промой зелень в холодной воде. Высыпь сахар и мед в большую кастрюлю с одним литром холодной воды. Осторожно доведи до кипения, помешивая, пока сахар не растворится. Сними смесь с огня. Тонко нарежь лимоны и добавь их вместе с зеленью в кастрюлю. Убедись, что они полностью погружены в воду. Накрой кастрюлю крышкой и оставь настаиваться на 24 часа. На следующий день выстели листом кухонной бумаги мелкое сито над большой миской и процеди напиток. Перелей все в стерилизованную бутылку или банку и пей, разбавив обычной водой или газировкой, кофе или просекко.

Вместо базилика и мяты можно использовать и другие ингредиенты:

тайский базилик

крапиву

любисток

стручки гороха

лимонную вербену

цветы бузины

вишневый цвет

магнолию

листья черной смородины

листья дикого фенхеля

Экспериментируй и придумывай собственные уникальные рецепты лимонадов!

Летом лучше, чем любые соки и газировки, освежает прохладный домашний напиток. Читай, как приготовить компот по рецепту шефа Евгения Клопотенка.

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