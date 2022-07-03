Пей с водой, кофе или просекко! Простой рецепт лимонада с базиликом и мятой от Джейми Оливера

Летнюю жару можно сделать приятной, если знать, как правильно освежаться. Любимым прохладительным напитком для многих стал лимонад.
Британский шеф-повар и блоггер Джейми Оливер поделился классическим рецептом лимонада с базиликом и мятой.
Вместо базилика и мяты можно использовать и другие ингредиенты:
Экспериментируй и придумывай собственные уникальные рецепты лимонадов!
Летом лучше, чем любые соки и газировки, освежает прохладный домашний напиток. Читай, как приготовить компот по рецепту шефа Евгения Клопотенка.
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