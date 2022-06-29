Компот с цветами, от которого затанцует душа — легкий рецепт от Жени Клопотенко

Летом лучше, чем любые соки и газированные напитки, освежает прохладный компот. И все ингредиенты, чтобы экспериментировать с сочетаниями и вкусами, найти легко.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить компот из ягод и цветов.
Только вдумайтесь: вы можете пить цветы. Если добавить вишню и корицу, то это просто “срыв крыши”, — говорит шеф-повар.
Только вдумайтесь: вы можете пить цветы. Если добавить вишню и корицу, то это просто “срыв крыши”, — говорит шеф-повар.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Когда жарко, хочется поменьше проводить времени на кухне у плиты. Раньше мы рассказывали о быстрых рецептах полезных блюд.
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