Компот с цветами, от которого затанцует душа — легкий рецепт от Жени Клопотенко

Летом лучше, чем любые соки и газированные напитки, освежает прохладный компот. И все ингредиенты, чтобы экспериментировать с сочетаниями и вкусами, найти легко.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить компот из ягод и цветов.

Только вдумайтесь: вы можете пить цветы. Если добавить вишню и корицу, то это просто “срыв крыши”, — говорит шеф-повар.

Как приготовить компот?

Ингредиенты

8-10 соцветий бузины

400 г мороженых или свежих вишен

2,5 л воды

100-125 г сахара

1 ч. л. корицы

Приготовление компота

Приготовить компот очень просто. Вишни нужно залить водой, добавить сахар, корицу и бузину. Всё это поставить на огонь. Когда компот закипит, нужно подержать его на огне всего две минуты. Выключаем плиту и даем компоту остыть. Лучше всего пить компот холодным, со льдом. По желанию можно добавить мяту. Бузину можно брать сушеную (если бузина свежая, ее нужно промыть).

Когда жарко, хочется поменьше проводить времени на кухне у плиты. Раньше мы рассказывали о быстрых рецептах полезных блюд.

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