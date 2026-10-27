Варенье из айвы на зиму: 3 рецепта приготовления невероятно вкусного десерта

Варенье из айвы у многих ассоциируется с восточным лакомством. Прозрачное, очень ароматное, красивого янтарного цвета с плавающими в сиропе дольками.

В сыром виде айва — фрукт достаточно жесткий и терпкий, поэтому домашнее приготовление требует длительной термической обработки. Как приготовить варенье из айвы: рецепт найдешь в нашем материале.

Варенье из айвы дольками: рецепт

Ингредиенты:

800 г айвы;

400 г сахара;

половинка лимона.

Способ приготовления:

Айву нарежь большими дольками и удали семена. Кожицу не чисть. Положи в кастрюлю и залей кусочки айвы водой. Доведи до кипения и вари 10 минут. Достань фрукты из кастрюли в отдельную посуду. Воду, в которой варилась айва, процеди, отмерив 300 мл. Поставь на огонь и всыпь сахар. Доведи до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар растворился, и вари 10 минут. В сироп добавь частицы айвы. Вари варенье из айвы в три приема по 10 минут с интервалом в 12 часов. При последнем кипячении выдави в кастрюлю сок половины лимона. С каждой варкой варенье должно густеть и темнеть. Горячее варенье разлей по банкам и закатай крышками.

Варенье из айвы на зиму с корицей: рецепт

Ингредиенты:

5 шт. айвы;

400 г сахара;

5 ст. л. лимонного сока;

1,5 ч. л. корицы.

Способ приготовления:

Айву почисть от кожуры, нарежь мелкими кусочками, выдали сердцевину. Сложи в кастрюлю и залей водой. После закипания вари 20 минут на среднем огне, помешивая, до мягкости фрукта. Добавь сахар, лимонный сок и корицу. Убавь огонь и помешивай 5 минут, пока сахар не растворится. После чего, помешивая время от времени, держи еще 25 минут на маленьком огне. Айва должна быть мягкой и блестящей. Сними варенье с огня и разлей по банкам.

Рецепт варенья из айвы с апельсином

Ингредиенты:

2,5 кг айвы;

2 апельсина;

2 л воды;

2 кг сахара;

анис, корица, кардамон, душистый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Айву очисть от кожуры и сердцевины. Мякоть нарежь кубиками. Выложи кожуру и сердцевину в кастрюлю и залей водой. Варь на среднем огне 20 минут. Этим отваром залей нарезанную мякоть айвы. Добавь сахар и вари 20 минут. Апельсин вместе с цедрой нарежь небольшими кубиками. Добавь к айве и вари еще 30 минут. По желанию в середине варки опусти в варенье марлевый мешочек со специями, а затем вытащи в конце варки. Разлив варенье из айвы с апельсинами по стерилизованным банкам.

Сохранить лето в банке можно с помощью разных фруктов и ягод. Ранее мы рассказывали, как приготовить компот из айвы.

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