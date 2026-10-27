Варенье из айвы на зиму: 3 рецепта приготовления невероятно вкусного десерта

Варенье из айвы у многих ассоциируется с восточным лакомством. Прозрачное, очень ароматное, красивого янтарного цвета с плавающими в сиропе дольками.
В сыром виде айва — фрукт достаточно жесткий и терпкий, поэтому домашнее приготовление требует длительной термической обработки. Как приготовить варенье из айвы: рецепт найдешь в нашем материале.
Варенье из айвы дольками: рецепт
Ингредиенты:
- 800 г айвы;
- 400 г сахара;
- половинка лимона.
Способ приготовления:
- Айву нарежь большими дольками и удали семена. Кожицу не чисть. Положи в кастрюлю и залей кусочки айвы водой.
- Доведи до кипения и вари 10 минут. Достань фрукты из кастрюли в отдельную посуду.
- Воду, в которой варилась айва, процеди, отмерив 300 мл.
- Поставь на огонь и всыпь сахар. Доведи до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар растворился, и вари 10 минут.
- В сироп добавь частицы айвы. Вари варенье из айвы в три приема по 10 минут с интервалом в 12 часов. При последнем кипячении выдави в кастрюлю сок половины лимона.
- С каждой варкой варенье должно густеть и темнеть. Горячее варенье разлей по банкам и закатай крышками.
Варенье из айвы на зиму с корицей: рецепт
Ингредиенты:
- 5 шт. айвы;
- 400 г сахара;
- 5 ст. л. лимонного сока;
- 1,5 ч. л. корицы.
Способ приготовления:
- Айву почисть от кожуры, нарежь мелкими кусочками, выдали сердцевину.
- Сложи в кастрюлю и залей водой. После закипания вари 20 минут на среднем огне, помешивая, до мягкости фрукта.
- Добавь сахар, лимонный сок и корицу. Убавь огонь и помешивай 5 минут, пока сахар не растворится.
- После чего, помешивая время от времени, держи еще 25 минут на маленьком огне. Айва должна быть мягкой и блестящей.
- Сними варенье с огня и разлей по банкам.
Рецепт варенья из айвы с апельсином
Ингредиенты:
- 2,5 кг айвы;
- 2 апельсина;
- 2 л воды;
- 2 кг сахара;
- анис, корица, кардамон, душистый перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Айву очисть от кожуры и сердцевины. Мякоть нарежь кубиками.
- Выложи кожуру и сердцевину в кастрюлю и залей водой. Варь на среднем огне 20 минут.
- Этим отваром залей нарезанную мякоть айвы. Добавь сахар и вари 20 минут.
- Апельсин вместе с цедрой нарежь небольшими кубиками.
- Добавь к айве и вари еще 30 минут.
- По желанию в середине варки опусти в варенье марлевый мешочек со специями, а затем вытащи в конце варки. Разлив варенье из айвы с апельсинами по стерилизованным банкам.
Сохранить лето в банке можно с помощью разных фруктов и ягод. Ранее мы рассказывали, как приготовить компот из айвы.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!