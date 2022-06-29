Компот з квітами, від якого танцюватиме душа — легкий рецепт від Євгена Клопотенка

Влітку краще, ніж будь-які соки та газовані напої, освіжає прохолодний домашній компот. Та й всі інгредієнти, щоб експериментувати з поєднаннями та смаками, знайти легко.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати компот з ягід та квітів.

Тільки вдумайтеся: ви можете пити квіти. Якщо додати вишні та корицю, це просто “зрив даху”, — каже шеф-кухар.

Як приготувати компот?

Інгредієнти

8-10 суцвіть бузини

400 г морожених або свіжих вишень

2,5 л води

100-125 г цукру

1 ч. л. кориці

Рецепт домашнього компоту

Приготувати компот дуже просто. Вишні треба залити водою, додати цукор, корицю та бузину. Все це поставити на вогонь. Коли компот закипить, треба протримати його на вогні лише дві хвилини. Вимикаємо плиту та даємо компоту вистигнути. Найкраще пити компот холодним, з льодом. За бажанням можна додати м’яту. Бузину можна брати сушену (якщо бузина свіжа, то її треба промити).

Коли спекотно, хочеться якомога менше часу проводити на кухні біля плити. Раніше ми розповідали про швидкі рецепти корисних страв.

Зараз також дивляться

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!