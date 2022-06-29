Компот з квітами, від якого танцюватиме душа — легкий рецепт від Євгена Клопотенка

Влітку краще, ніж будь-які соки та газовані напої, освіжає прохолодний домашній компот. Та й всі інгредієнти, щоб експериментувати з поєднаннями та смаками, знайти легко.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати компот з ягід та квітів.
Тільки вдумайтеся: ви можете пити квіти. Якщо додати вишні та корицю, це просто “зрив даху”, — каже шеф-кухар.
Тільки вдумайтеся: ви можете пити квіти. Якщо додати вишні та корицю, це просто “зрив даху”, — каже шеф-кухар.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Коли спекотно, хочеться якомога менше часу проводити на кухні біля плити. Раніше ми розповідали про швидкі рецепти корисних страв.
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