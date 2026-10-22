Олександра Матвійчук отримала Відзнаку Українського Жіночого Конгресу імені Мері О’Хейген

Правозахисниця, очільниця громадської організації Центр громадянських свобод і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук стала лауреаткою Відзнаки Українського Жіночого Конгресу імені Мері О’Хейген. Нагороду їй присудили за жіноче лідерство, діяльність у сфері захисту прав людини та внесок у боротьбу за справедливість.

Хто вручив відзнаку Олександрі Матвійчук

Олександра Матвійчук отримала Нобелівську премію миру у 2022 році. Вона документує воєнні злочини Росії в Україні та працює над тим, щоб привертати увагу міжнародної спільноти до порушень прав людини й домагатися відповідальності винних.

Під час вручення відзнаки правозахисниця наголосила на важливості жіночої солідарності та боротьби за майбутнє наступних поколінь.

— Я хочу сказати три речі. Україна має виразне жіноче обличчя. Жінки мають підтримувати жінок незалежно від сфери, в якій ці жінки працюють. І останнє – у цій війні з Росією ми, українські жінки, серед іншого, боремося за майбутнє наших дітей і за те, щоби наші доньки ніколи в світі не були змушені комусь доводити, що вони теж люди, — зазначила Олександра Матвійчук.

Нагороду правозахисниці передала торішня лауреатка Відзнаки Українського Жіночого Конгресу, військовослужбовиця бригади Азов Тетяна Теплюк із позивним Хрещена. Вона є найстаршою військовослужбовицею в Україні.

Тетяна Теплюк підкреслила, що українські жінки своєю стійкістю та участю в житті країни надихають одна одну.

— На Україну в усі віки зазіхали, але ми вистояли, ми є! Ми — горда нескорена нація. Коли ми збираємося на конгресах, я бачу, наскільки нас багато і наскільки ми сильні. Це дуже надихає — хочеться жити і працювати для цих людей і цієї країни, — сказала військовослужбовиця.

Співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка України Марія Іонова пояснила, що під час вибору цьогорічної лауреатки враховували масштаб діяльності Олександри Матвійчук, її вплив в Україні та за кордоном, а також внесок у захист прав людини.

— Це жінка, яка зробила боротьбу за права людини та справедливість справою свого життя. Яка наполегливо працює над тим, щоб міжнародна спільнота не просто знала про російські злочини, а й усвідомлювала свою відповідальність за притягнення винних до відповідальності, — зазначила Марія Іонова.

Вона також наголосила, що одна з головних цілей Конгресу – зробити внесок жінок у розвиток України помітним і забезпечити йому належне визнання.

— Для нас ця Відзнака — не лише подяка конкретній жінці. Це можливість розповісти її історію, зробити її приклад видимим і надихнути інших. Адже коли ми бачимо приклади жіночого лідерства, те, що раніше здавалося винятком, поступово стає новим стандартом, —сказала Марія Іонова.

На церемонії згадали цивільних жінок у незаконному полоні

Під час вручення нагороди Український Жіночий Конгрес показав відео про цивільних жінок, які перебувають у незаконному українському полоні. Матеріал створили спільно з проєктом Тіні за ґратами.

Марія Іонова закликала не забувати про цих жінок і продовжувати боротьбу за їхнє звільнення.

— Ми повинні пам’ятати їхні імена і боротися за їх звільнення, — наголосила співзасновниця Конгресу.

Що відомо про Відзнаку Українського Жіночого Конгресу

Відзнаку імені Мері О’Хейген щороку вручають жінці, чиї сміливість, лідерство та діяльність впливають на розвиток України. Нагороду назвали на честь Мері О’Хейген — міжнародної експертки, яка підтримувала розвиток жіночого лідерства в Україні та була другом Українського Жіночого Конгресу.

Першою лауреаткою стала лікарка та волонтерка Наталя Лелюх. Другу відзнаку посмертно присудили бойовій медикині та госпітальєрці Ірині Цибух із позивним Чека. У 2025 році нагороду отримала військовослужбовиця Збройних сил України Тетяна Теплюк із позивним Хрещена.

Український Жіночий Конгрес працює з 2017 року. Його співзасновниці — віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, народна депутатка Марія Іонова та Світлана Войцеховська, народна депутатка VIII скликання, яка нині очолює Конгрес.

Раніше ми повідомляли про те, що на участь у ювілейному Українському Жіночому Конгресі подали заявки понад 1000 жінок та чоловіків, що є рекордом за всі роки проведення заходу.

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