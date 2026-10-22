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Олександра Матвійчук отримала Відзнаку Українського Жіночого Конгресу імені Мері О’Хейген

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Жовтня 2026, 19:00 4 хв.
Олександру Матвійчук відзначили за жіноче лідерство та захист прав людини

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