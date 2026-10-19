Рекордна кількість заявок: попри складнощі війни у Києві відбудеться Український Жіночий Конгрес

У Києві в четвер, 22 жовтня, відбудеться 10-й Український Жіночий Конгрес (УЖК). На участь у заході подали заявки понад 1000 жінок та чоловіків, що є рекордом за всі роки проведення Конгресу.

Про це у понеділок, 19 жовтня, поінформувала пресслужба заходу.

10-й Український Жіночий Конгрес: що відомо про подію

10-й Український Жіночий Конгрес організують попри регулярні російські атаки на столицю та проблеми з електроенергією. За словами співзасновниці та віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк, рекордна кількість учасників засвідчила необхідність проведення заходу цьогоріч.

— Сьогодні особливо важливо підтримати жінок, на яких тримається так багато. Поговорити про їхню відповідальність і сміливість, про жіночий вклад у стійкість держави, про життя попри війну, – зауважила Кондратюк.

Назва Жіночого Конгресу-2026 — Від винятків до нових стандартів. Повідомляється, що виступатимуть понад 45 українських та міжнародних доповідачів і доповідачок.

Програма цьогорічного УЖК містить сім дискусійних платформ, крім того очікується проведення спеціального діалогу, хардтоку, презентацій та виступ творчого об’єднання МУР.

Оголошені теми дискусій:

Молодь: Сміливість обирати;

Сміливість воювати;

Сміливість зростати;

(Так звана) нежіноча робота;

Видима і невидима праця;

Культура як стратегія;

Від винятків до нових стандартів… і назад?

Співзасновниця і директорка Жіночого Конгресу Світлана Войцеховська зазначила, що 10-й, ювілейний, Конгрес не буде підбиттям підсумків попереднього десятиріччя, оскільки зараз важливіше те, що буде далі.

Повідомляється, що під час УЖК вручатимуть Відзнаку імені Мері О’Хейген за визначні досягнення у сфері гендерної рівності та жіночого лідерства. Ім’я лауреатки буде оголошено під час події.

— Гендерна рівність — це частина нашого руху до Європейського Союзу. За останні десять років Україна справді багато зробила: змінилося законодавство, зросло представництво жінок у політиці, відкрилися нові можливості в різних сферах. Український Жіночий Конгрес був і залишається одним із майданчиків, де пропонують рішення та просувають зміни. Але важливо не зупинятися, – зазначила співзасновниця Марія Іонова.

Організатори події запрошують долучитися до неї в онлайн-форматі. Пряма трансляція розпочнеться о 12:00 у четвер, 22 жовтня, на інформаційних ресурсах УЖК.

З 2017 року Український Жіночий Конгрес став національним майданчиком, де формується порядок денний жіночого лідерства та ґендерної політики для держорганів та місцевих громад.

Раніше ми повідомляли про те, що жінки на сьогодні мають лише 64% прав, які є у чоловіків. Дослідження охоплює 30 років від ухвалення Пекінської декларації.

Фото: womenua.today

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