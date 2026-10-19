Для тебе Новини

Рекордна кількість заявок: попри складнощі війни у Києві відбудеться Український Жіночий Конгрес

Марина Слизовська, редакторка сайту 19 Жовтня 2026, 16:00 3 хв.
Український Жіночий Конгрес

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь