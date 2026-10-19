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Нічний обстріл Києва 19 жовтня: загинула дівчина, пошкоджено будинки та метро

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Жовтня 2026, 10:00 2 хв.
Київ — вибухи: внаслідок нічної атаки загинула 21-річна дівчина

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