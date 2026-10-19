Нічний обстріл Києва 19 жовтня: загинула дівчина, пошкоджено будинки та метро

У ніч проти 19 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей дістали поранення. Пошкоджень зазнали житлові будинки, станція метро, автомобілі та інші об’єкти міської інфраструктури.

Обстріл Києва 19 жовтня: що відомо про наслідки

За даними ДСНС, у Деснянському районі столиці внаслідок російського удару зазнала руйнувань нежитлова будівля. Там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. На місці виявили тіло 21-річної дівчини. Ще троє людей постраждали.

У Солом’янському районі через ворожу атаку виникла пожежа в приміщенні медичного закладу. Крім того, уламки пошкодили фасад і вікна 25-поверхового житлового будинку. Травмувалися п’ятеро людей віком від 21 до 77 років.

У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти. За даними поліції, загалом унаслідок нічного обстрілу пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, офісні приміщення, магазини, автозаправні станції, торговельний центр, автомобілі та інші об’єкти.

Правоохоронці документують наслідки російської атаки.

Вибухи в Києві сьогодні: пошкоджено наземну станцію метро

Через масований обстріл столиці пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу.

У КМДА повідомили, що рух поїздів на червоній лінії організують між станціями Академмістечко та Дарниця відповідно до графіка. Водночас наземні станції Чернігівська та Лісова тимчасово зачинені на вхід і вихід.

На місці працюють фахівці, які відновлюють пошкоджені колії та мережі метрополітену. Про відновлення повноцінної роботи червоної лінії мають повідомити додатково.

Київ вибухи: збільшують кількість автобусів

Через тимчасові обмеження в роботі метро в столиці збільшують кількість автобусів на маршрутах № 1-М та № 118.

На тимчасовий маршрут № 1-М додадуть 15 автобусів. Із них три курсуватимуть між станціями метро Лісова та Дарниця, ще 12 — від станції Лісова до станції Палац спорту. Такий розподіл має забезпечити сполучення з центральною частиною міста та зменшити навантаження на станцію метро Дарниця.

Крім того, на маршрут № 118 випустять ще два автобуси. Пасажирам радять враховувати зміни під час планування поїздок і стежити за повідомленнями міської влади щодо відновлення руху метро.

Головне фото: поліція.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

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