Для тебя Новости

Ночной обстрел Киева 19 октября: погибла девушка, повреждены дома и метро

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 октября 2026, 10:00 3 мин.
Киев — взрывы: в результате ночной атаки погибла 21-летняя девушка

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь