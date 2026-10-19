Ночной обстрел Киева 19 октября: погибла девушка, повреждены дома и метро

В ночь на 19 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате обстрела погибла 21-летняя девушка, еще восемь человек ранены. Повреждения получили жилые дома, станция метро, автомобили и другие объекты городской инфраструктуры.

Обстрел Киева 19 октября: что известно о последствиях

По данным ГСЧС, в Деснянском районе столицы в результате российского удара разрушено нежилое здание. Там возник пожар, который ликвидировали спасатели. На месте обнаружили тело 21-летней девушки. Еще три человека пострадали.

В Соломенском районе из-за вражеской атаки возник пожар в помещении медицинского учреждения. Кроме того, обломки повредили фасад и окна 25-этажного жилого дома. Травмы получили пять человек в возрасте от 21 до 77 лет.

В Днепровском районе повреждено учебное заведение. По данным полиции, в целом в результате ночного обстрела повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, офисные помещения, магазины, автозаправочные станции, торговый центр, автомобили и другие объекты.

Правоохранители документируют последствия российской атаки.

Взрывы в Киеве сегодня: повреждена наземная станция метро

Из-за массированного обстрела столицы повреждены наземная станция метрополитена, пути и кабельная сеть.

В КГГА сообщили, что движение поездов на красной линии организуют между станциями Академгородок и Дарница в соответствии с графиком. В то же время наземные станции Черниговская и Лесная временно закрыты на вход и выход.

На месте работают специалисты, которые восстанавливают поврежденные пути и сети метрополитена. О возобновлении полноценной работы красной линии сообщат дополнительно.

Взрывы в Киеве: увеличивают количество автобусов

Из-за временных ограничений в работе метро в столице увеличивают количество автобусов на маршрутах № 1-М и № 118.

На временный маршрут № 1-М добавят 15 автобусов. Из них три будут курсировать между станциями метро Лесная и Дарница, еще 12 — от станции Лесная до станции Дворец спорта. Такое распределение должно обеспечить сообщение с центральной частью города и уменьшить нагрузку на станцию метро Дарница.

Кроме того, на маршрут № 118 выпустят еще два автобуса. Пассажирам советуют учитывать изменения при планировании поездок и следить за сообщениями городских властей о возобновлении движения метро.

Главное фото: полиция.

Ранее мы рассказывали о том, вызовут ли обстрелы новую волну выезда украинцев.

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