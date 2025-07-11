Права жінок — не пріоритет: чому організації з гендерних питань втрачають фінансування

Фото Unsplash Чотири основні міжнародні доповіді про права жінок, зокрема і рекомендації щодо запобігання домашньому насильству та дискримінації, не будуть опубліковані цього року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ ООН. Зазначається, що це є частиною того, що правозахисні групи називають ширшою негативною реакцією на гендерну рівність. Права жінок під загрозою: фінансування відповідних ініціатив зменшується Добровільне фінансування Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) цього року скоротилося на 60 мільйонів доларів через невиплачені внески та значне скорочення іноземної допомоги США. Це близько 14% від загального доходу торік.Документ УВКПЛ, розповсюджений серед держав-членів, показує, що було відкладено 13 доповідей про права людини. Чотири з них стосуються саме жінок, що відкладає як розслідування, так і обговорення стратегій для покращення їхнього життя. Директор програми Міжнародної служби з прав людини у Женеві Пуджа Патель впевнена, що такі дії придушують політичний діалог. Читати на тему Рівність на словах? Чому на керівних посадах усе ще так мало жінок Кількість жінок на керівних посадах зменшується третій рік поспіль, попри скорочення гендерного розриву. У березневому звіті ООН йдеться, що кожна четверта країна повідомила про негативну реакцію на права жінок торік. Це, на думку правозахисних груп, зробило моніторинг та рекомендації ще важливішими. — Це дійсно впливає на повсякденне життя жінок і дівчат, коли ці звіти та механізми не функціонують, — додала Клер Сомервіль, лекторка та виконавча директорка Гендерного центру Женевського аспірантського інституту. Кілька країн висловили занепокоєння з цього приводу на 59-й сесії Ради з прав людини. Еквадор попередив, що це рішення може послати неправильний сигнал на тлі “величезної негативної реакції” на права жінок. У травні провідна агенція ООН з питань гендерної рівності — ООН-жінки — повідомила, що 90% організацій, що займаються правами жінок, постраждали внаслідок фінансових скорочень. — Це сигналізує про ширше зниження пріоритетів гендерної рівності на глобальному рівні, — висловила свою думку Лаура Сомоджі, співгенеральний директор фонду з просування гендерної рівності Womanity. Нещодавно спецпредставниця НАТО також розповіла про негативну тенденцію — жінок часто не беруть на перемовини. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: ООН, фемінізм Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter