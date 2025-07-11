Права жінок — не пріоритет: чому організації з гендерних питань втрачають фінансування

Чотири основні міжнародні доповіді про права жінок, зокрема і рекомендації щодо запобігання домашньому насильству та дискримінації, не будуть опубліковані цього року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ ООН. Зазначається, що це є частиною того, що правозахисні групи називають ширшою негативною реакцією на гендерну рівність.

Права жінок під загрозою: фінансування відповідних ініціатив зменшується

Добровільне фінансування Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) цього року скоротилося на 60 мільйонів доларів через невиплачені внески та значне скорочення іноземної допомоги США. Це близько 14% від загального доходу торік.

Документ УВКПЛ, розповсюджений серед держав-членів, показує, що було відкладено 13 доповідей про права людини.

Чотири з них стосуються саме жінок, що відкладає як розслідування, так і обговорення стратегій для покращення їхнього життя.

Директор програми Міжнародної служби з прав людини у Женеві Пуджа Патель впевнена, що такі дії придушують політичний діалог.

У березневому звіті ООН йдеться, що кожна четверта країна повідомила про негативну реакцію на права жінок торік. Це, на думку правозахисних груп, зробило моніторинг та рекомендації ще важливішими.

— Це дійсно впливає на повсякденне життя жінок і дівчат, коли ці звіти та механізми не функціонують, — додала Клер Сомервіль, лекторка та виконавча директорка Гендерного центру Женевського аспірантського інституту.

Кілька країн висловили занепокоєння з цього приводу на 59-й сесії Ради з прав людини. Еквадор попередив, що це рішення може послати неправильний сигнал на тлі “величезної негативної реакції” на права жінок.

У травні провідна агенція ООН з питань гендерної рівності — ООН-жінки — повідомила, що 90% організацій, що займаються правами жінок, постраждали внаслідок фінансових скорочень.

— Це сигналізує про ширше зниження пріоритетів гендерної рівності на глобальному рівні, — висловила свою думку Лаура Сомоджі, співгенеральний директор фонду з просування гендерної рівності Womanity.

Нещодавно спецпредставниця НАТО також розповіла про негативну тенденцію — жінок часто не беруть на перемовини.

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