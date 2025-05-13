Жінок не беруть на перемовини? Спецпредставниця НАТО про негативну тенденцію

Роками уряди країн світу намагаються досягти гендерної рівності у своїх парламентах, державних органах та різноманітних ініціативах. Такі зусилля сприяють зміцненню рівня демократії, забезпеченню прав жінок, покращенню управління та розбудові соціальної справедливості.

Та як виявилося, що на найвищих рівнях навіть в ООН бракує жінок. Про це розповіла спеціальна представниця Генсека НАТО з питань жінок, миру й безпеки Ірене Феллін. Станом на 2022 рік лише 16% жінок брали участь в активних переговорах ООН щодо миру.

Чи допускають жінок до мирних переговорів за участі ООН

Представниця Генерального секретаря НАТО Феллін вважає, що замала кількість жінок у переговорних процесах може спровокувати появу сліпих зон. В урегулюванні конфліктів по всьому світу участь жінок недостатня.

Жінки, як і раніше, залишаються в меншості, коли йдеться про управління конфліктами та їхнє вирішення, — заявила Ірене Феллін під час Київського форуму безпеки.

Вона додала, що дослідження вже показали результати браку жінок у переговорних процесах. Наслідком є те, що деякі теми обговорюються менше.

У жовтні 2000 року була ухвалена резолюція 1325 про рівноправну участь та повну залученість жінок у підтримку та зміцнення миру та безпеки. Цьогоріч резолюції виповниться 25 років.

Результати 2022 року з 16% жінок значно гірші, ніж аналогічні за 2020 рік. Протягом двох років на 7% менше жінок мають можливість участі у мирних переговорах.

Факти показують, що нам, як і раніше, необхідно, щоб жінки мали цілісне уявлення про потреби у безпеці.

Тільки із залученням більшої кількості жінок до переговорних процесів вдасться забезпечити різноманітність поглядів і ширше охоплення аспектів миру. Феллін проілюструвала приклад на питанні розмінування.

Вона поділилася, що чоловіки віддають перевагу починати розмінування з доріг і трас, а натомість жінки, ймовірно, спочатку звернуть увагу на місця, де діти можуть бути в небезпеці — на заміновані майданчики. Тож наявність комплексного підходу до питань важлива.

Також Феллін навела приклади з українського війська. Вона нагадала, що тільки з 2024 року постало питання жіночої форми. Тож, за її словами, війна може відкрити для жінок нові двері.

— Озираючись на історію, можна сказати, що жінки змінювали свою роль під час воєн. Можливо, це сумно говорити, але війни та конфлікти створюють можливість поглянути на гендерні ролі у суспільстві, і вони діють як прискорювач. Тож у певному сенсі це можливість для жінок взяти на себе інші обов’язки, — підсумувала Феллін.

Перемовини України, США та Росії ведуть нині переважно чоловіки. На рівні ЄС міністерства закордонних справ очолюють лише п’ять жінок і три — Міноборони.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що чекає на Путіна в Туреччині.

Фото: UN Photo/Manuel Elías

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