Тихо будь!: в Україні вийде збірка есеїв про жіночий досвід

Видавництво Creative Women Publishing повідомило про вихід нової книги Тихо будь!, яка є збіркою малої прози про жіночий досвід та боротьбу із багатьма упередженнями щодо жінок.

Про це видавництво повідомило у своєму Instagram.

Книга Тихо будь!: про що ця збірка есеїв

Тихо будь! — це книжка про жіночий голос. Вона написана жінками, яких просили помовчати, але вони не послухали, кажуть у Creative Women Publishing.

— Тихо будь! — казали нам із дитинства. Не сперечайся, не виділяйся, не кричи. Ми довго вчилися мовчати, бо так було зручно іншим. Але одного дня перестали. І почали діяти, творити, говорити, — зазначають у видавництві.

Книжка вміщує 22 історії українських авторок. Вони розповідають про своє дорослішання й право проявлятися, гнів та свободу, травми, які передаються через покоління, а ще про свій голос, який неможливо більше заглушити.

До збірки увійшли есеї Оксани Забужко, Зої Казанжи, Олени Пшеничної, Анни Пихтіної, Христини Морозової, Олени Павлової, Наталії Бушковської, Марії Титаренко, Марти Госовської, Дани Павличко, Тамари Горіха Зерня та інших.

На сайті видавництва вже доступне передзамовлення книги Тихо будь!.

Раніше ми писали, що таке фемінізм простими словами та як він виник.

Фото: Creative Women Publishing

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