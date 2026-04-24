Книги про Чорнобильську трагедію: історії, в яких уся правда про катастрофу

Чорнобильська трагедія — це наше минуле, яке не має стати майбутнім. Яких помилок припустилися тоді? Як реагувала на катастрофу влада? Досвід очевидців і дослідників лишається в книгах — і він безцінний.
Які книги про Чорнобильську катастрофу почитати — добірка у матеріалі.
Книги про Чорнобильську трагедію
Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи. Автор Сергій Плохій
Книга — не просто хроніка вибуху — це розслідування брехні. Плохій показує, як радянська влада до останнього намагалася приховати масштаб аварії, навіть коли радіація вже накривала Європу. У книзі використано розсекречені документи КДБ, що демонструють паніку за кулісами.
Чорнобильська хроніка. Люди. Автори Ольга Купрієнко, Алла Багірова
Це документальні історії про людські долі після катастрофи 1986 року. Книга показує Чорнобиль не через техніку чи політику, а через людей: ліквідаторів, мешканців зони, медиків і тих, хто втрачав усе за лічені години. Вони чесно, без прикрас розповідають про життя в Прип’яті до аварії та самі події катастрофи.
Чорнобильська бувальщина. Автор Анатолій Андржеєвський
