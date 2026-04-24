Книги про Чорнобильську трагедію: історії, в яких уся правда про катастрофу

Чорнобильська трагедія — це наше минуле, яке не має стати майбутнім. Яких помилок припустилися тоді? Як реагувала на катастрофу влада? Досвід очевидців і дослідників лишається в книгах — і він безцінний.

Книги про Чорнобильську трагедію

Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи. Автор Сергій Плохій

Книга — не просто хроніка вибуху — це розслідування брехні. Плохій показує, як радянська влада до останнього намагалася приховати масштаб аварії, навіть коли радіація вже накривала Європу. У книзі використано розсекречені документи КДБ, що демонструють паніку за кулісами.

Чорнобильська хроніка. Люди. Автори Ольга Купрієнко, Алла Багірова

Це документальні історії про людські долі після катастрофи 1986 року. Книга показує Чорнобиль не через техніку чи політику, а через людей: ліквідаторів, мешканців зони, медиків і тих, хто втрачав усе за лічені години. Вони чесно, без прикрас розповідають про життя в Прип’яті до аварії та самі події катастрофи.

Чорнобильська бувальщина. Автор Анатолій Андржеєвський

Книга спогадів про Чорнобиль від вибуху на ЧАЕС до зведення саркофага над четвертим блоком. Автор розповідає про події як очевидець, використовує мову радянських часів, і це підсилює колорит документалістики. Це не просто хроніка — це подія через емоції тих, хто все бачив. Interesting Chernobyl. Автор Кирило Степанець 100 коротких історій про символи Чорнобильської зони: від ЧАЕС і Прип’яті до автоматів із газованою водою, таксофонів і радянських артефактів 1980-х. Книга немов проводить читача покинутими об’єктами — військовим радаром Дуга, кладовищем техніки ліквідаторів і квартирами Прип’яті, які спорожніли наступного дня після вибуху. Вона містить чимало ексклюзивних фото та експертних спостережень сталкерів, учених і письменників. Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього. Автор Світлана Алексієвич Авторка, нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, створила книгу з живих монологів очевидців, і катастрофа в ній виглядає як досвід ліквідаторів, їхніх родин, переселенців і тих, хто залишився жити в зоні відчуження. Український переклад зробила Оксана Забужко. Читай також ексклюзивний матеріал Вікон: Страшно було двічі. Розповідь працівників ЧАЕС про окупацію, бурятів з автоматами й колег на ЗАЕС

