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Страшно було двічі. Розповідь працівників ЧАЕС про окупацію, бурятів з автоматами й колег на ЗАЕС

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 26 Квітня 2023, 09:00
Окупація ЧАЕС під час війни: як це відбувалося та що пережили люди за цей час
Фото: Pexels

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Страшно було двічі. Розповідь працівників ЧАЕС про окупацію, бурятів з автоматами й колег на ЗАЕС
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