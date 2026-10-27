Для тебе Війна в Україні

Що таке Ланцет: що відомо про російський дрон-камікадзе

Ольга Петухова, редакторка сайту 27 Жовтня 2026, 17:30 3 хв.
що таке ланцет

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