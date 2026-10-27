Що таке Ланцет: що відомо про російський дрон-камікадзе

Російські пропагандисти захлинаються у хвалебних одах і бризкають злістю, барвисто описуючи дрони власного винаходу Ланцет та їхні нібито супервбивчі технологічні особливості. Нехтувати небезпекою не можна, а ось відокремити істину від пропагандистської брехні варто. Що ж насправді являють собою російські дрони Ланцет?

Що таке російський дрон-камікадзе Ланцет

Ланцет — це сімейство барражуючих боєприпасів для бойових завдань. Ланцет може достатньо довго кружляти в повітрі, відстежуючи ціль, і лише потім миттєво атакувати її.

Назву дрону-комікадзе дав хірургічний інструмент ланцет, щось на кшталт скальпеля. Сама назва мала натякати на надзвичайну точність, практично “хірургічну” досконалість його роботи.

Дрон належить до категорії баражуючих, тобто таких безпілотників, які можуть зависати й відстежувати місце події. Його розробники — російська компанія ZALA Aero — входить до концерну Калашников. Баражуючі боєприпаси вона виготовляє з 2010-х років, проте під час сирійської війни росіяни не були зацікавлені у виробництві дорогих дронів, адже не бачили для них “достойних” цілей. На жаль, в Україні вони їх знаходять, тож армія РФ взяла їх на озброєння.

Скільки коштує російський безпілотник Ланцет

Росіяни намагаються попередити витік офіційної інформації про вартість Ланцета. Але неодноразово згадували свій БПЛА Ланцет як дорогу зброю.

На сьогодні вартість одного дрона може становити близько $35 тис., згідно з даними проєкту Oryx.

Технічні характеристики дрона-камікадзе Ланцет-3 (Изделие 52):

максимальна швидкість — 110 км/год в польоті та 300 км/год під час атаки на ціль;

дальність польоту — 40-70 км;

вага безпілотника — 12 кг;

вага бойової осколково-фугасної частини — до 5 кг;

час баражирування — до 40 хвилин.

Дрон має блок телевізійного наведення, який дозволяє керувати ним і вести на ціль до моменту враження. А також камери, які читають картинку в інфрачервоному і видимому діапазоні.

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У міноборони РФ заявляли, що цей безпілотник є “найефективнішим російським БпЛА”, і що він нібито кращий за американський баражуючий безпілотник Switchblade-600: внаслідок Х-подібного, розташування крил він більш маневровий під час пікірування.

Використовують росіяни Ланцет зазвичай разом із розвідувальним дроном Орлан, який знаходить для нього ціль.

Найбільшу небезпеку ці дрони несуть нашим зенітно-ракетним системам та збройній техніці, зокрема гаубицям.

Є у Ланцета і суттєві мінуси. Його можна виявити завчасно, на відстані до 5 км. Серед додаткових мінусів — і той факт, що запускати цей БПЛА можна лише за допомогою спеціальної катапульти. Це робить безпілотник вразливішим під час підготовки до роботи.

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Фото: скриншот з YouTube

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