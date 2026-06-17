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Антидронові сітки на дорогах: як працює захист від БпЛА

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Червня 2026, 15:00 3 хв.
антидронові сітки
Фото Суспільне

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