Антидронові сітки на дорогах: як працює захист від БпЛА

У реаліях сучасної війни захист логістичних маршрутів від ворожих БпЛА став одним із ключових факторів збереження життів та військової техніки.

З липня 2025 року та протягом 2026 року військовослужбовці інженерних військ Сил підтримки Збройних Сил України збудували та активно утримують уже кілька сотень кілометрів спеціального антидронового захисту уздовж найважливіших доріг.

Такі споруди являють собою капітальні сітчасті навіси та екрани, які створюють надійний фізичний бар’єр на шляху ворожих засобів ураження — читай в матеріалі, як працюють антидронові сітки та коли їх починають встановлювати.

Як працюють антидронові сітки

Головний принцип дії цього захисту базується на технічних обмеженнях безпілотників. Під час підльоту до цілі оператор російського FPV-дрона часто просто не помічає натягнуту сітку через низьку якість або перешкоди у відеосигналі.

Як наслідок, апарат на швидкості врізається в перешкоду, його пропелери миттєво заплутуються в полотні, а сам дрон втрачає кінетичну силу й не долітає до автівки чи особового складу.

У випадках же атаки більшими БплА, зіткнення із сіткою призводить до переламування крил та передчасної детонації бойової частини на безпечній відстані, що мінімізує силу кумулятивного чи осколкового удару.

Найвищу ефективність на полі бою демонструють надміцні безвузлові ткані сітки із синтетичних матеріалів, сталеві троси, а також важкі промислові рибальські сітки, які не відблискують на сонці й здатні витримувати колосальні навантаження.

Суттєву допомогу в постачанні таких матеріалів надають європейські партнери та волонтери, зокрема зі скандинавських країн, де розвинена рибальська індустрія.

На практиці захисне покриття монтується у кілька шарів і часто комбінується зі звичайними маскувальними сітками, що дозволяє не лише фізично зупинити удар, а й повністю розмити візуальні контури техніки, бліндажів, складів чи артилерійських позицій на місцевості.

Як встановлюють антидронові сітки

Процес зведення таких інженерних споруд у прифронтовій зоні супроводжується величезним ризиком для життя військових. За один робочий день згуртована інженерна група здатна натягнути близько 500 метрів нового сітчастого полотна.

Оскільки дороги перебувають під постійним наглядом та вогнем окупантів, використання важкої будівельної техніки на кшталт тракторів на багатьох ділянках повністю заборонено, щоб не привертати зайвої уваги ворога.

Замість цього бійці працюють вручну за допомогою мобільних будівельних лісів, ручних бурів та спеціальних телескопічних щогл, працюючи в особистому захисті та під прикриттям портативних засобів РЕБ.

Безпеку інженерів на майданчиках додатково забезпечують виставлені мобільні вогневі групи, які за допомогою мап моніторять небо і відкривають вогонь у разі виявлення ворожих повітряних цілей.

У чому складнощі утримання антидронових сіток

Встановити антидроновий захист значно простіше, ніж щоденно його утримувати. Найбільшою проблемою в тилових та напівтилових районах є висока аварійність.

Водії як військового, так і цивільного транспорту часто порушують правила дорожнього руху та перевищують швидкість на дорогах, де є антидронові сітки, внаслідок чого опорні стовпи конструкцій зносяться автомобілями ледь не щодня.

Також сітки регулярно зачіпає та рве габаритна військова техніка, що рухається трасами.

Через це командири підрозділів щоранку змушені проводити повні об’їзди своїх ділянок, виявляти розірвані секції чи повалені опори та відправляти ремонтні бригади для демонтажу та заміни пошкоджених елементів.

Раніше ми розповідали, скільки шахедів у одній групі — читай в нашому матеріалі, як формуються ударні групи БпЛА.

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