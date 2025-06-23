Маршрут на межі виживання: як Ізюм став єдиною цивілізацією для жителів Борової

Найпекельніший автобусний рейс на Харківщині: Борова — Ізюм. Колись велике селище міського типу, райцентр, — сьогодні Борова вже за 10 км від російських позицій.

Окупанти намагаються оточити її відразу з трьох боків, щодня поливаючи вогнем. У Боровій немає аптек, ЦНАПу, а лікарня два тижні як зруйнована. Щоб просто зняти пенсію, людям треба їхати до Ізюма. Про один рейс соціального автобуса з Борової — у матеріалі vikna.tv.

Без води, аптек і медицини: як виживають люди у Боровій

Поблизу Борової стоять антидронові сітки. Тут летючої небезпеки чимало. Їздити доводиться на швидкості. Це нагадує маршрути до Покровська. Міста, до яких Росія підходить так близько, перетворюються на зруйновані, спорожнілі згарища з купою безпритульних тварин.

Місцева вулиця Московська має аналогічний вигляд. Навколо потрощені будинки. Від дитячої рожевої кімнати лишилася одна стіна.

Сусідка каже “стрьомно”, а як це — я не знаю. Ну страшно! Ми виїжджали, а тоді повернулися, — розповідає місцева жителька Надія.

Жінка показує, що в її дворі не лишилося вікон, зате є багато котів. По воду доводиться їздити на старому велосипеді. Її у селищі теж немає. Транспорт у Борову не ходить уже давно. Від адміністрації, магазинчиків, аптек і лікарні не лишилося майже нічого.

До повномасштабної війни у Боровій жили понад 5000 людей. Нині тут удесятеро менше. Щодня по Боровій летять міни, артилерійські боєприпаси. Всі під’їзди до міста — під вогневим контролем росіян.

Щоразу, під час заїздів до Борової, тут усе більше й більше руйнувань. Щоразу розбите щось нове. Наразі розбита лікарня, приблизно два-три тижні тому, — каже водій гуманітарної місії Проліска Тарас Шевченко.

Люди, які лишаються тут, не можуть отримати допомогу лікарів, зняти пенсію. Усі послуги можливо отримати зараз в Ізюмі. Пенсіонерка Наталія змушена їздити у Борову через мародерів, хоча винаймає житло в Ізюмі. Автобус, що курсує до Ізюма, безкоштовний.

Та знайти водіїв, хто готовий ризикувати життям під обстрілами і такими дорогами, вкрай важко. Маршрут покриває п’ять сіл та селищ Борівської громади. За 1,5 години доїжджає до Ізюма. Від автовокзалу тут лишилася тільки назва.

Для пасажирів цього автобусу Ізюм — неабияка цивілізація.

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