Перед смертю вирішив заспівати гімн: як у Харкові з-під завалів дістали родину

Гімн України під завалами. Ви точно бачили ці кадри з бодікамер поліції, вони нещодавно облетіли всі світові ЗМІ: Харків, ніч проти 11 червня, російські шахеди луплять по житлових будинках. В одному з них — оселі вже палають, люди під завалами.

Рятувальники та патрульні намагаються дістати постраждалих. Аж тут, з-під завалів, чується чоловічий голос, що співає гімн України. Марія Малєвська розшукала героя цих кадрів. І виявилося, голосів там було два — просто дитячий ледь розчути.

Співав гімн України під завалами, бо думав, що загине

Долучитися до збору на підтримку сім’ї Данила Алпєєва можна за реквізитами: 4441111120411487, а також за цим посиланням.

Пожежа почалася велика, на мене деревина падала, яка горіла. Опіки на спині. І тоді я розумію, що вони нас дістають уже хвилин 10, що все, це вже кінець, — каже потерпілий Данило Алпєєв.

— Така думка, що царство небесне моїм хлопцям, військовим, які перед смертю теж співали гімн України. Я це згадав, і вирішив теж заспівати перед смертю. І тоді, коли доспівав, дістали брата молодшого, маму, батька, а тоді дістали і мене, — додає хлопець.

Данилові — 21 рік. Він капітан футбольної команди, яку сам створив рік тому у Слобідському районі. Кадри, як комунальники та рятувальники розчищають діру, що утворилася замість квартир, ми зняли на ранок після масованої атаки.

Молодшому братові Данила, Вадиму, 12 років. У нього три опіки і подряпини. На хлопчика падало гаряче каміння. Вадим теж мріє про власну футбольну команду. Сором’язливо ділиться, що на тому відео є і його голос. Просто не так чутно, бо сил не було.

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До лікарні вони потрапили всією родиною. Обидвоє синів, мама Інна та вітчим хлопців Дмитро. Чоловік півроку як демобілізувався. Воював 11 років. Каже, що має таку ж історію, тільки з бліндажем.

Тільки там по черзі летіло, один за одним, а тут три відразу. 4-5 прильотів, ми були у коридорі, а потім перейшли до під’їзду, вже там нас завалило, — каже Дмитро Кравченко.

Найбільші ушкодження дістав саме Дмитро. Йому зашивали голову. Усі речі, документи і нажите лишилося у зруйнованому житлі. Їхньої квартири більше немає. Волонтери нині допомагають їм з одягом та продуктами.

Раніше ми розповідали про бійця, який схилив життя на свій бік.

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