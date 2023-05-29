Мешканці Харкова мають можливість оформити собі картку харків’янина. Вона подібна до картки киянина, має пільги, знижки та інші переваги. Читай у нашому матеріалі, як отримати картку харків’янина, які вони бувають та чим вигідні.

Картка харків’янина: переваги

Картку оформлюють на твоє ім’я. Вона є електронним квитком, який гарантує безкоштовне відвідування Харківського зоопарку, знижки на АЗС, доставки, продукти та ліки. Всього існує п’ять видів карток харків’янина:

Картка звичайного жителя. Вона є електронним квитком, який можна поповнювати та розраховуватися в громадському транспорті. Є можливість безкоштовно відвідувати зоопарк, надає привілеї на АЗС та знижки на послуги в закладах відпочинку, медичних, освітніх, магазинах. Пільгова. Електронний квиток з 50 безкоштовними поїздками у громадському транспорті. Знижка на оплату комунальних та адміністративних послуг. Безкоштовне відвідування зоопарку та знижки. Студентська. Є електронним квитком зі знижкою на проїзд у громадському транспорті у вересні — червні. Безкоштовний прохід у Харківський зоопарк, знижки на послуги в закладах відпочинку, медичних, освітніх, магазинах. Шкільна. Є електронним квитком зі знижкою на проїзд у громадському транспорті у вересні — червні. Є можливість займатися спортом за спеціальною соціальною ціною. Безкоштовний прохід у зоопарк та знижки на послуги. Комунальна. Має такі ж переваги, що і картка звичайного жителя.

Як отримати картку харків’янина: покрокова інструкція

Щоб отримати картку харків’янина, потрібно заповнити заяву. Зробити це можна онлайн за посиланням або відвідати Управління соціального захисту населення Харкова чи Центр надання адміністративних послуг.

Співробітники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій подають заяву в себе на роботі. А школярі у школі. Для подання паперової заяви потрібно надати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує місце реєстрації у Харкові.

Щоб заповнити електронну заяву, слід зробити так:

перейди на Портал електронних сервісів; авторизуйся за допомогою BankID або IDGOV. Можна скористатися додатком Мій Харків або веб-версією Порталу електронних сервісів Харкова; у переліку послуг знайди Анкета-заява на отримання Карти харків’янина; вкажи особисті дані; зазнач мету та спосіб отримання картки.

Раніше ми розповідали, кому дозволено безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

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