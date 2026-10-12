Жителі Харкова мають можливість оформити собі картку харків’янина. Вона подібна до картки киянина, має пільги, знижки та інші переваги.

Читай у нашому матеріалі, як отримати картку харків’янина, які вони бувають та чим вигідні.

Картка харків’янина: переваги

Картку оформлюють на твоє ім’я. Вона є електронним квитком, яка гарантує різноманітні знижки на АЗС, доставки, продукти та ліки тощо. Які є види карток харків’янина?

Загальна. Вона є електронним квитком, який можна поповнювати та розраховуватися в громадському транспорті. Надає привілеї на АЗС та знижки на послуги в закладах відпочинку, медичних, освітніх, магазинах. Пільгова. Для літніх, малозабезпечених громадян та осіб з інвалідністю. Надає можливість користування знижками в аптеках, медустановах, супермаркетах тощо. Студентська. Є електронним квитком зі знижкою на проїзд у громадському транспорті у вересні — червні. Безкоштовний прохід у Харківський зоопарк, знижки на послуги в закладах відпочинку, медичних, освітніх, магазинах. Учнівська (молодша школа та старша школа). Є електронним квитком зі знижкою на проїзд у громадському транспорті у вересні — червні. Є можливість займатися спортом за спеціальною соціальною ціною. Безкоштовний прохід у зоопарк та знижки на послуги. Комунальна. Має такі ж переваги, що і загальна картка. Для військовослужбовців. Для військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій і родин загиблих захисників. Дозволяє користуватися перевагами проєкту з урахуванням потреб і заслуг військових. ДСНС. Для працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Волонтерська. Надає додаткові можливості тим, хто займається волонтерською діяльністю.

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Як отримати картку харків’янина: покрокова інструкція

Щоб отримати картку харків’янина, потрібно заповнити заяву. Зробити це можна онлайн за посиланням або відвідати Управління соціального захисту населення (УСЗН) Харкова чи Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Співробітники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій подають заяву в себе на роботі. А школярі — у школі. Для подання паперової заяви потрібно надати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує місце реєстрації у Харкові.

Щоб заповнити електронну заяву, слід зробити так:

перейди на Портал електронних сервісів; авторизуйся за допомогою BankID або IDGOV. Можна скористатися додатком Мій Харків або веб-версією Порталу електронних сервісів Харкова; у переліку послуг знайди Анкета-заява на отримання Карти харків’янина; вкажи особисті дані; зазнач мету та спосіб отримання картки.

Як повторно отримати картку харків’янина

заповни заяву про втрату або пошкодження картки чи зміну особистих даних через уповноважений орган — територіальні підрозділи ЦНАП або УСЗН або через гарячу лінію; або завантаж застосунок Open Kharkiv на телефон, у якому з’явиться цифрова Картка харків’янина, яка матиме ідентичні з фізичною карткою привілеї.

Раніше ми розповідали, як і хто може оформити картку киянина — знижки, пільги та доступ до електронних сервісів.

Фото: Картка харків’янина

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