Мешканці Харкова мають можливість оформити собі картку харків’янина. Вона подібна до картки киянина, має пільги, знижки та інші переваги. Читай у нашому матеріалі, як отримати картку харків’янина, які вони бувають та чим вигідні.
Картку оформлюють на твоє ім’я. Вона є електронним квитком, який гарантує безкоштовне відвідування Харківського зоопарку, знижки на АЗС, доставки, продукти та ліки. Всього існує п’ять видів карток харків’янина:
Щоб отримати картку харків’янина, потрібно заповнити заяву. Зробити це можна онлайн за посиланням або відвідати Управління соціального захисту населення Харкова чи Центр надання адміністративних послуг.
Співробітники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій подають заяву в себе на роботі. А школярі у школі. Для подання паперової заяви потрібно надати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує місце реєстрації у Харкові.
Щоб заповнити електронну заяву, слід зробити так:
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