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Як отримати картку харків’янина та які вони бувають — покрокова інструкція

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 12 Жовтня 2026, 14:30 3 хв.
Як отримати картку харків’янина

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