Для тебе Війна в Україні

Масована атака на Україну: у Києві загинула людина, серед постраждалих — діти

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Жовтня 2026, 10:59 5 хв.
Масована атака РФ на Україну 22 жовтня: наслідки обстрілу

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