Масована атака на Україну: у Києві загинула людина, серед постраждалих — діти

У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні ракетами та ударними безпілотниками. Основним напрямком атаки став Київ, де загинула людина та постраждали десятки інших. Вибухи також лунали в інших регіонах, зокрема на Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Вінниччині.

Атака на Київ: що відомо

Перші повідомлення про наслідки ракетної атаки на столицю почали надходити ввечері 21 жовтня. За інформацією міського голови Віталія Кличка, спочатку було відомо про шістьох постраждалих, четверо з яких потребували госпіталізації.

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 09:00 загинула одна людина, ще 24 постраждали, 16 із них госпіталізували. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, серед постраждалих — четверо дітей.

Наслідки обстрілу по районах Києва:

У Дніпровському районі внаслідок атаки загинула людина. Дитину госпіталізували. Пошкоджено приватні житлові будинки, автомобілі та нежитлові споруди. Також виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

У Дарницькому районі зафіксували падіння ракети на територію об’єкта транспортної інфраструктури. Внаслідок удару також пошкоджено нежитлову забудову. Постраждалих у цьому районі немає. Крім того, часткових пошкоджень зазнала інфраструктура метрополітену на Південному мосту.

У Святошинському районі через російську атаку загорілися нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Площа пожежі становила 1 100 кв. м.

В Оболонському районі пошкоджено нежитлові будівлі, виникли пожежі. За інформацією рятувальників, постраждали двоє людей.

У Голосіївському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей. Пожежу, що виникла після удару, ліквідували.

У Печерському районі пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги та шість автомобілів екстреної медичної допомоги. Також уламки впали на території монастиря. За даними ДСНС, у районі постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, серед медичних працівників постраждалих немає.

РФ атакувала Київ і регіони України ракетами та дронами: що відомо / 3 Фотографії

Обстріл Кременчука: що відомо

У Кременчуці Полтавської області російський безпілотник обстріляв будівлю приватної телерадіокомпанії. Внаслідок удару виникла пожежа.

За попередньою інформацією голови Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, люди не постраждали.

Також у Кременчуцькому районі зафіксували влучання безпілотника по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих.

Обстріл Харківщини: загинула жінка, серед постраждалих — діти

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 11 населених пунктів області. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, одна людина загинула, ще 15 постраждали, серед них троє дітей.

У селі Лиманівка Лозівської громади загинула 42-річна жінка. Поранення дістав 13-річний хлопчик. Ще восьмеро людей, зокрема 10-річний хлопчик, зазнали гострої реакції на стрес.

У Дергачах поранено 46-річну жінку, у селищі Високий — 35-річну жінку та 5-річну дівчинку. У селі Піски-Радьківські Борівської громади поранено 47-річного чоловіка, у Слатиному — 40-річного чоловіка, а в Ізюмі — 53-річну жінку.

У Харкові російські безпілотники атакували Основ’янський, Шевченківський і Слобідський райони. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, магазин, чотири автомобілі та електромережі.

Також пошкодження зафіксували в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах. Зокрема, постраждали приватні будинки, автомобілі та автозаправна станція.

Атака на Кіровоградську область: що відомо

Увечері 21 жовтня російські війська завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградської області. Внаслідок атаки загорілися складські приміщення.

За інформацією ДСНС, рятувальники локалізували пожежу. Роботу підрозділів ускладнювали значна площа займання та загроза повторних ударів.

За попередніми даними, загиблих і травмованих немає. Рятувальники продовжують працювати на місці.

Росія атакувала Дніпропетровщину

Уранці 22 жовтня російські війська понад 20 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками.

На Нікопольщині під ударом опинилися райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. У Кам’янському районі російські війська атакували П’ятихатську громаду.

Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру та виникла пожежа. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, всюди минулося без постраждалих.

Наслідки атаки на Вінниччині

Унаслідок чергової масованої російської атаки на Вінниччині пошкоджено промислові об’єкти, енергетичну інфраструктуру та приватні домоволодіння.

За інформацією начальниці Вінницької ОВА Наталії Заболотної, постраждалих немає. Наразі рятувальні служби та енергетики працюють над ліквідацією наслідків ударів і відновленням енергопостачання.

Скільки цілей збила ППО під час атаки 22 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 22 жовтня, починаючи з 18:00 21 жовтня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні.

Противник застосував ракети Іскандер-М, С-400, Циркон та Онікс, а також 210 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема 110 реактивних, Гербера, Італмас і дронів-імітаторів Пародія.

Основним напрямком удару став Київ.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила або приглушила 181 ворожий безпілотник. Серед них — 87 реактивних Shahed. Ще 10 ударних БпЛА залишалися в повітрі, бойова робота тривала. Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 32 локаціях, а падіння збитих цілей та їхніх уламків — на восьми.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

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