Обстріл України: у Києві — загиблі в багатоповерхівці, у Кременчуці пошкоджено університет

У ніч проти 21 жовтня та вранці російські війська обстріляли Київ і кілька областей України ударними безпілотниками. У столиці та на Харківщині загинули четверо людей, серед постраждалих є діти. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, навчального корпусу, підприємств та енергетичної інфраструктури.

Атака на Київ: що відомо

Під час ранкової атаки на Київ у Святошинському районі зафіксували влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20-го поверху. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За даними ДСНС, унаслідок удару загорілася квартира. Вогонь охопив близько 70 кв. м, частково зруйновано конструкції помешкання. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла двох людей.

Російські дрони атакували Київ та області: що відомо про наслідки / 3 Фотографії

У Деснянському районі у дворі багатоповерхівки загорілися сім припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідували на площі 50 кв. м. У Солом’янському районі зафіксували падіння на відкритій території.

За інформацією міської влади, двоє людей також постраждали. Обох госпіталізували.

Атака на Харківщину: загинули двоє людей

Уночі російські безпілотники масовано атакували селище Коротич Харківського району. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та ДСНС, загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік.

Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес. Серед них — двомісячний хлопчик та восьмирічна дівчинка. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Унаслідок удару пошкоджено 13 приватних будинків і автомобіль, також вогонь знищив господарську споруду. На місці працювали рятувальники, сапери та кінологи.

Кременчук і Полтава: пошкоджено університет та адміністративні будівлі

На Полтавщині російські війська атакували Кременчук. Як повідомили в ДСНС, влучання сталося в один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Загорівся п’ятий поверх будівлі.

За уточненими даними начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, травмувалися двоє людей, серед них 16-річна дитина. У неї діагностували струс головного мозку та контузію. Дитину госпіталізували, ще одна постраждала людина перебуває у стані середньої тяжкості. Пожежу в університеті ліквідували.

У Полтаві внаслідок обстрілу виникли пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

Умань: пошкоджено будинок, гіпермаркет і готель

Уночі російські ударні безпілотники атакували Умань на Черкащині. Про наслідки повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

В одному з приватних будинків виникла пожежа, яку вже ліквідували. Одна людина зазнала травм, медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Також дрони влучили в будівлю гіпермаркету та на його територію, де виникла пожежа. На іншій локації вибухова хвиля пошкодила готель. Остаточні наслідки атаки встановлюють.

Львівщина: двоє працівників підприємства постраждали

Під час повітряної тривоги вночі росіяни атакували підприємство у Жовківській громаді Львівської області. Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, травмувалися двоє працівників. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

На підприємстві виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Крім того, уламки російського безпілотника пошкодили приватний будинок у сусідньому населеному пункті. У будівлі вибило вікна, пошкодило двері, а поруч утворилася невелика вирва. Люди не постраждали.

Одещина: пошкоджено енергетичні об’єкти

Уночі росія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено об’єкти енергетики та приватне підприємство харчової промисловості.

Інформації про постраждалих не надходило. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

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