Для тебе Війна в Україні

Обстріл України: у Києві — загиблі в багатоповерхівці, у Кременчуці пошкоджено університет

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Жовтня 2026, 10:13 3 хв.
РФ масовано атакувала Україну: загиблі, поранені та руйнування
Фото ДСНС/Telegram

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