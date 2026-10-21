Обстрел Украины: в Киеве — погибшие в многоэтажке, в Кременчуге поврежден университет

В ночь на 21 октября и утром российские войска обстреляли Киев и несколько областей Украины ударными беспилотниками. В столице и на Харьковщине погибли четыре человека, среди пострадавших есть дети. Также зафиксированы повреждения жилых домов, учебного корпуса, предприятий и энергетической инфраструктуры.

Атака на Киев: что известно

Во время утренней атаки на Киев в Святошинском районе зафиксировали попадание в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа. Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.

По данным ГСЧС, в результате удара загорелась квартира. Огонь охватил около 70 кв. м, конструкции квартиры частично разрушены. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек.

Российские дроны атаковали Киев и области: что известно о последствиях / 3 Фотографии

В Деснянском районе во дворе многоэтажки загорелись семь припаркованных автомобилей. Пожар ликвидировали на площади 50 кв. м. В Соломенском районе зафиксировали падение на открытой территории.

По информации городских властей, еще два человека пострадали. Обоих госпитализировали.

Атака на Харьковщину: погибли два человека

Ночью российские беспилотники массированно атаковали поселок Коротич Харьковского района. По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГСЧС, погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина.

Еще 11 человек испытали острую реакцию на стресс. Среди них — двухмесячный мальчик и восьмилетняя девочка. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате удара повреждены 13 частных домов и автомобиль, также огонь уничтожил хозяйственную постройку. На месте работали спасатели, саперы и кинологи.

Кременчуг и Полтава: повреждены университет и административные здания

В Полтавской области российские войска атаковали Кременчуг. Как сообщили в ГСЧС, попадание произошло в один из учебных корпусов Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Загорелся пятый этаж здания.

По уточненным данным начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, травмы получили два человека, среди них 16-летний ребенок. У него диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Ребенка госпитализировали, еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Пожар в университете ликвидировали.

В Полтаве в результате обстрела возникли пожары в административном здании и складском помещении.

Умань: повреждены дом, гипермаркет и гостиница

Ночью российские ударные беспилотники атаковали Умань в Черкасской области. О последствиях сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В одном из частных домов возник пожар, который уже ликвидировали. Один человек получил травмы, медики оказали ему помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Также дроны попали в здание гипермаркета и на его территорию, где возник пожар. На другой локации взрывная волна повредила гостиницу. Окончательные последствия атаки устанавливаются.

Львовщина: двое работников предприятия пострадали

Во время воздушной тревоги ночью россияне атаковали предприятие в Жолковской общине Львовской области. Как сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, травмы получили двое работников. Их состояние оценивают как средней тяжести.

На предприятии возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Кроме того, обломки российского беспилотника повредили частный дом в соседнем населенном пункте. В здании выбило окна, повредило двери, а рядом образовалась небольшая воронка. Люди не пострадали.

Одесская область: повреждены энергетические объекты

Ночью Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. По словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, повреждены энергетические объекты и частное предприятие пищевой промышленности.

Информация о пострадавших не поступала. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Ранее мы рассказывали о том, вызовут ли обстрелы новую волну выезда украинцев.

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