Для тебя Война в Украине

Обстрел Украины: в Киеве — погибшие в многоэтажке, в Кременчуге поврежден университет

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 октября 2026, 10:13 3 мин.
РФ массированно атаковала Украину: погибшие, раненые и разрушения
Фото ДСНС/Telegram

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