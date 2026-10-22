Для тебя Война в Украине

Массированная атака на Украину: в Киеве погиб человек, среди пострадавших — дети

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 октября 2026, 10:59 5 мин.
Массированная атака РФ на Украину 22 октября: последствия обстрела

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