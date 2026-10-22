Массированная атака на Украину: в Киеве погиб человек, среди пострадавших — дети

В ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине ракетами и ударными беспилотниками. Основным направлением атаки стал Киев, где погиб человек и пострадали десятки других. Взрывы также звучали в других регионах, в частности в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Атака на Киев: что известно

Первые сообщения о последствиях ракетной атаки на столицу начали поступать вечером 21 октября. По информации городского главы Виталия Кличко, сначала было известно о шести пострадавших, четверо из которых нуждались в госпитализации.

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 09:00 погиб один человек, еще 24 пострадали, 16 из них госпитализировали. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, среди пострадавших — четверо детей.

Последствия обстрела по районам Киева:

В Днепровском районе в результате атаки погиб человек. Ребенка госпитализировали. Повреждены частные жилые дома, автомобили и нежилые сооружения. Также возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

В Дарницком районе зафиксировали падение ракеты на территорию объекта транспортной инфраструктуры. В результате удара также повреждена нежилая застройка. Пострадавших в этом районе нет. Кроме того, частичные повреждения получила инфраструктура метрополитена на Южном мосту.

В Святошинском районе из-за российской атаки загорелись нежилое здание и ресторанный комплекс. Площадь пожара составляла 1 100 кв. м.

В Оболонском районе повреждены нежилые здания, возникли пожары. По информации спасателей, пострадали два человека;

В Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек. Пожар, возникший после удара, ликвидировали.

В Печерском районе повреждены здание станции скорой помощи и шесть автомобилей экстренной медицинской помощи. Также обломки упали на территории монастыря. По данным ГСЧС, в районе пострадали восемь человек, среди них трое детей. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, среди медицинских работников пострадавших нет.

РФ атаковала Киев и регионы Украины ракетами и дронами: что известно / 3 Фотографии

Обстрел Кременчуга: что известно

В Кременчуге Полтавской области российский беспилотник атаковал здание частной телерадиокомпании. В результате удара возник пожар.

По предварительной информации главы Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича, люди не пострадали.

Также в Кременчугском районе зафиксировали попадание беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Обстрел Харьковской области: погибла женщина, среди пострадавших — дети

В течение прошедших суток российские войска атаковали Харьков и 11 населенных пунктов области. По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, один человек погиб, еще 15 пострадали, среди них трое детей.

В селе Лимановка Лозовской громады погибла 42-летняя женщина. Ранения получил 13-летний мальчик. Еще восемь человек, в том числе 10-летний мальчик, получили острую реакцию на стресс.

В Дергачах ранена 46-летняя женщина, в поселке Высокий — 35-летняя женщина и 5-летняя девочка. В селе Пески-Радьковские Боровской громады ранен 47-летний мужчина, в Слатино — 40-летний мужчина, а в Изюме — 53-летняя женщина.

В Харькове российские беспилотники атаковали Основянский, Шевченковский и Слободской районы. Повреждены многоквартирный и частный дома, магазин, четыре автомобиля и электросети.

Также повреждения зафиксировали в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах. В частности, пострадали частные дома, автомобили и автозаправочная станция.

Атака на Кировоградскую область: что известно

Вечером 21 октября российские войска нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградской области. В результате атаки загорелись складские помещения.

По информации ГСЧС, спасатели локализовали пожар. Работу подразделений осложняли значительная площадь возгорания и угроза повторных ударов.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет. Спасатели продолжают работать на месте.

Россия атаковала Днепропетровскую область

Утром 22 октября российские войска более 20 раз атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками.

На Никопольщине под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червононогригорьевская громады. В Каменском районе российские войска атаковали Пятихатскую громаду.

В результате удара повреждена инфраструктура и возник пожар. По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, везде обошлось без пострадавших.

Последствия атаки в Винницкой области

В результате очередной массированной российской атаки в Винницкой области повреждены промышленные объекты, энергетическая инфраструктура и частные домовладения.

По информации начальницы Винницкой ОВА Натальи Заболотной, пострадавших нет. Сейчас спасательные службы и энергетики работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением электроснабжения.

Сколько целей сбила ПВО во время атаки 22 октября

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 октября, начиная с 18:00 21 октября, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине.

Противник применил ракеты Искандер-М, С-400, Циркон и Оникс, а также 210 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе 110 реактивных, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов Пародия.

Основным направлением удара стал Киев.

По предварительным данным на 09:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 181 вражеский беспилотник. Среди них — 87 реактивных Shahed. Еще 10 ударных БпЛА оставались в воздухе, боевая работа продолжалась. Попадания средств воздушного нападения зафиксировали на 32 локациях, а падение сбитых целей и их обломков — на восьми.

Ранее мы рассказывали о том, приведут ли обстрелы к новой волне выезда украинцев.

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