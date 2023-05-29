Жители Харькова имеют возможность оформить себе карту харьковчанина. Она похожа на карточку киевлянина, дает льготы, скидки и другие преимущества. Читай в нашем материале, как получить карту харьковчанина, какие они бывают и чем выгодны.
Карточку оформляют на твое имя. Она является электронным билетом, гарантирующим бесплатное посещение Харьковского зоопарка, скидки на АЗС, доставки, продукты и лекарства. Всего существует пять видов карт харьковчанина:
Чтобы получить карту харьковчанина, нужно заполнить заявление. Сделать это можно онлайн по ссылке или посетить Управление социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг.
Сотрудники исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций подают заявление на работе. А школьники в школе. Для подачи бумажного заявления необходимо предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий место регистрации в Харькове.
Чтобы заполнить электронное заявление, нужно сделать так:
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