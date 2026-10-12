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Как получить карту харьковчанина и какие они бывают — пошаговая инструкция

Анастасия Грубрина, журналист сайта 12 октября 2026, 14:30 3 мин.
Как получить карту харьковчанина

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