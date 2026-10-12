Жители Харькова имеют возможность оформить себе карту харьковчанина. Она похожа на карточку киевлянина, дает льготы, скидки и другие преимущества.

Читай в нашем материале, как получить карту харьковчанина, какие они бывают и чем выгодны.

Карточка харьковчанина: преимущества

Карточку оформляют на твое имя. Она является электронным билетом, который гарантирует различные скидки на АЗС, доставки, продукты, лекарства и т.д. Какие есть виды карт харьковчанина?

Общая. Это электронный билет, который можно пополнять и рассчитываться в общественном транспорте. Предоставляет привилегии на АЗС и скидки на услуги в учреждениях отдыха, медицинских, образовательных, магазинах. Льготная. Для пожилых, малоимущих граждан и лиц с инвалидностью. Предоставляет возможность пользования скидками в аптеках, медучреждениях, супермаркетах и ​​т.п. Студенческая. Является электронным билетом со скидкой на проезд в общественном транспорте в сентябре-июне. Бесплатный проход в Харьковский зоопарк, скидки на услуги в заведениях, медицинских, образовательных, магазинах. Учебная (младшая школа и старшая школа). Является электронным билетом со скидкой на проезд в общественном транспорте в сентябре-июне. Есть возможность заниматься спортом по специальной социальной цене. Бесплатный проход в зоопарк и услуги скидки. Коммунальная. Имеет такие же преимущества, что и общая карта. Для военнослужащих. Для военнослужащих, ветеранов, участников боевых действий и семей погибших защитников. Позволяет пользоваться преимуществами проекта с учетом потребностей и заслуг военных. ГСЧС. Для работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Волонтерская. Предоставляет дополнительные возможности тем, кто занимается волонтерской деятельностью.

Как получить карту харьковчанина: пошаговая инструкция

Чтобы получить карту харьковчанина, нужно заполнить заявление. Сделать это можно онлайн по ссылке или посетить Управление социальной защиты населения (УСЗН) или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Сотрудники исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций подают заявление на работе. А школьники в школе. Для подачи бумажного заявления необходимо предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий место регистрации в Харькове.

Чтобы заполнить электронное заявление, нужно сделать так:

перейди на Портал электронных сервисов; авторизуйся с помощью BankID или IDGOV. Ты можешь воспользоваться приложением Мой Харьков или веб-версией Портала электронных сервисов Харькова; в перечне услуг найди Анкета-заявление на получение Карты харьковчанина; укажи личные данные; укажи цель и способ получения карты.

Как повторно получить карту харьковчанина

заполни заявление об утере или повреждении карты или изменении личных данных через уполномоченный орган — территориальные подразделения ЦПАУ или УСЗН либо через горячую линию; или загрузи приложение Open Kharkiv на телефон, в котором появится цифровая карта харьковчанина, которая будет иметь идентичные с физической картой привилегии.

Ранее мы рассказывали, как и кто может оформить карту киевлянина — скидки, льготы и доступ к электронным сервисам.

Фото: Картка харків’янина

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