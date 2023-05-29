Жители Харькова имеют возможность оформить себе карту харьковчанина. Она похожа на карточку киевлянина, дает льготы, скидки и другие преимущества. Читай в нашем материале, как получить карту харьковчанина, какие они бывают и чем выгодны.

Карточка харьковчанина: преимущества

Карточку оформляют на твое имя. Она является электронным билетом, гарантирующим бесплатное посещение Харьковского зоопарка, скидки на АЗС, доставки, продукты и лекарства. Всего существует пять видов карт харьковчанина:

Карта обычного жителя. Это электронный билет, который можно пополнять и рассчитываться им в общественном транспорте. Есть возможность бесплатно посещать зоопарк, предоставляет привилегии на АЗС и скидки на услуги в заведениях отдыха, медицинских, образовательных, магазинах. Льготная. Электронный билет с 50 бесплатными поездками в общественном транспорте. Скидка на оплату коммунальных и административных услуг. Бесплатное посещение зоопарка и скидки. Студенческая. Является электронным билетом со скидкой на проезд в общественном транспорте в сентябре — июне. Бесплатный проход в Харьковский зоопарк, скидки на услуги в заведениях отдыха, медицинских, образовательных, магазинах. Школьная. Является электронным билетом со скидкой на проезд в общественном транспорте в сентябре — июне. Есть возможность заниматься спортом по специальной социальной цене. Бесплатный проход в зоопарк и скидки на услуги. Коммунальная. Имеет такие же преимущества, как и карточка обычного жителя.

Как получить карту харьковчанина: пошаговая инструкция

Чтобы получить карту харьковчанина, нужно заполнить заявление. Сделать это можно онлайн по ссылке или посетить Управление социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг.

Сотрудники исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций подают заявление на работе. А школьники в школе. Для подачи бумажного заявления необходимо предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий место регистрации в Харькове.

Чтобы заполнить электронное заявление, нужно сделать так:

перейди на Портал электронных сервисов; авторизуйся с помощью BankID или IDGOV. Ты можешь воспользоваться приложением Мой Харьков или веб-версией Портала электронных сервисов Харькова; в перечне услуг найди Анкета-заявление на получение Карты харьковчанина; укажи личные данные; укажи цель и способ получения карты.

Раньше мы рассказывали, кому разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте.

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