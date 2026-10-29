Стиль жизни Авто
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Электромопед и электровелосипед осенью: как ездить в дождь и ухаживать за техникой

Марина Слизовская, редактор сайта 29 октября 2026, 16:30 3 мин.
Фото к: Электромопед и электровелосипед осенью: как ездить по мокрой дороге
Фото Unsplash

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