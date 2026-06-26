Расписание поездов харьковского метро теперь есть в онлайн-доступе для жителей и гостей города. Об этом сообщили в КП Харьковский метрополитен. Рассказываем, где найти расписание метро в Харькове и до которого часа оно работает.

График метро Харьков: онлайн расписание

Опубликовали актуальное расписание метро в Харькове на официальном сайте предприятия. Такая возможность сделает более удобным передвижение по городу.

Найти расписание метро можно в разделе Пассажирам — Графики движения поездов.

Расписание метро адаптировано для просмотра с компьютера, смартфона или планшета.

В расписании поездов метро давно нуждались местные жители и гости города. О чем рассказали в предприятии.

Кроме того, есть сайт, на котором можно четко узнать, через сколько минут метро прибудет именно на ту станцию, на которой ты находишься — metro.kharkiv.uk.

Расписание метро в Харькове

Расписание по будням и выходным отличается. На сайте предоставляют почасовое расписание по каждой ветке метро. Мы собрали их здесь, чтобы было удобнее искать нужную информацию.

График на будни

Расписание метро Харьков 2026: с каким интервалом ездят поезда на каждой ветке / 3 Фотографии

График на выходные

Расписание метро Харьков 2026: с каким интервалом ездят поезда на каждой ветке / 3 Фотографии

В метро стали чаще случаться трагические ситуации, когда кто-то падает на рельсы. Для этого предлагалось установить в метро защитные экраны. Урбанист рассказал, сработает ли это.

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