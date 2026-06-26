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Расписание метро Харьков 2026: с каким интервалом ездят поезда на каждой ветке

Анастасія Грубрина, журналист сайта 26 июня 2026, 17:10 2 мин.
расписание метро харьков
Фото Depositphotos

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