Расписание метро Харьков 2026: с каким интервалом ездят поезда на каждой ветке

Расписание поездов харьковского метро теперь есть в онлайн-доступе для жителей и гостей города. Об этом сообщили в КП Харьковский метрополитен. Рассказываем, где найти расписание метро в Харькове и до которого часа оно работает.
График метро Харьков: онлайн расписание
Опубликовали актуальное расписание метро в Харькове на официальном сайте предприятия. Такая возможность сделает более удобным передвижение по городу.
Найти расписание метро можно в разделе Пассажирам — Графики движения поездов.
Расписание метро адаптировано для просмотра с компьютера, смартфона или планшета.
В расписании поездов метро давно нуждались местные жители и гости города. О чем рассказали в предприятии.
Кроме того, есть сайт, на котором можно четко узнать, через сколько минут метро прибудет именно на ту станцию, на которой ты находишься — metro.kharkiv.uk.
Расписание метро в Харькове
Расписание по будням и выходным отличается. На сайте предоставляют почасовое расписание по каждой ветке метро. Мы собрали их здесь, чтобы было удобнее искать нужную информацию.
График на будни
График на выходные
В метро стали чаще случаться трагические ситуации, когда кто-то падает на рельсы. Для этого предлагалось установить в метро защитные экраны. Урбанист рассказал, сработает ли это.
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