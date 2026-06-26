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Розклад метро Харків 2026: з яким інтервалом їздять потяги на кожній гілці

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Червня 2026, 17:10 2 хв.
розклад метро харків 2026
Фото Depositphotos

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