Розклад руху поїздів харківського метро тепер є в онлайн-доступі для жителів та гостей міста. Про це повідомили у КП Харківський метрополітен. Розповідаємо, де знайти розклад метро у Харкові та до котрої воно працює.

Розклад метро Харків: онлайн розклад

Опублікували актуальні графіки метро у Харкові на офіційному сайті підприємства. Така можливість зробить зручнішим пересування містом.

Знайти розклад метро можна у розділі Пасажирам — Графіки руху поїздів.

Розклад метро адаптували для перегляду з комп’ютера, смартфона чи планшета.

Розкладу руху поїздів метро давно потребували місцеві жителі та гості міста. Про це розповіли у підприємстві.

Крім того, є сайт, на якому можна чітко дізнатися, через скільки хвилин метро прибуде саме на ту станцію, на якій ти знаходишся — metro.kharkiv.uk.

Розклад метро у Харкові

Розклад у будні та вихідні відрізняється. На сайті надають погодинний розклад з кожної гілки метро. Ми зібрали їх тут, аби тобі було зручніше шукати потрібну інформацію.

Графік метро на будні

Розклад метро Харків 2026: з яким інтервалом їздять потяги на кожній гілці / 3 Фотографії

Графік метро на вихідні

Розклад метро Харків 2026: з яким інтервалом їздять потяги на кожній гілці / 3 Фотографії

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