Парк Юність у Харкові: де знаходиться та чим цікавий

Парк Юність в Харкові — це затишний зелений масив, з цікавою “біографією”. Він був задуманий як дитяче містечко радянських часів, потім занепав, а після 2020 отримав абсолютно нове життя.

Парк Юність в Харкові: адреса та як дістатися

Парк розташований у західній частині міста, у Холодногірському районі, на самому виїзді з Харкова в бік мікрорайону Залютине. Його офіційна адреса: вулиця Полтавський Шлях, 196.

Дістатися сюди дуже легко. Можна поїхти на метро до станції Холодна Гора. Від метро в бік Залютиного ходуть численні маршрутки, автобуси, а також трамвай №3. Проїхати потрібно буквально кілька зупинок до повороту на Залютине — парк розкинувся вздовж траси, тож повз ти точно не проїдеш.

Історія парку Юність в Харкові: вагони, замок та нове дихання

Парк Юність відкрили у 1978 році. За задумом, це мав бути унікальний дитячий розважальний комплекс під відкритим небом у спальному районі.

Центральною розвагою парку став справжній залізничний паровоз ( в кабіну машиніста можно було залізти і відчути себе головним у потязі).

До локомотива причепили два вагони. В одному з них — пасажирському — діяв дитячий кінотеатр, де показували мультфільми, а в іншому, товарном, створили пневматичний тир.

Поруч збудували велику двоярусну цегляну дитячу фортецю з вежами та дерев’яними містками, працювали атракціони та навіть колесо огляду.

У 1990-х та 2000-х роках парк пережив важкі часи: каруселі порізали на метал, вагони згоріли і були демонтовані, а замок перетворився на небезпечні руїни.

Проте влітку 2021 року парк капітально реконструювали, і тепер один із найбільш комфортних скверів району.

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Що цікавого подивитися в парку Юність зараз

На самому вході в парк збереглася радянська вхідна стела із зображенням профілю дитини — слід, який залишили як пам’ять про заснування парку в 70-х.

Загалом архітектори не стали повністю знищувати концепцію старого парку. Замість зруйнованого замку тут збудували величезне сучасне ігрове містечко у вигляді середньовічного замку з безпечними лабіринтами, гірками та зачепами.

Для підлітків та молоді облаштували круту зону для тренувань, великий сучасний скеледром просто неба та спеціальний майданчик (скейт-парк) з рампами для трюків на скейтах, роликах і bmx-велосипедах.

А ще на території парку є природне джерело чистої води — Холодногірське. До нього місцеві жителі ходять із бутлями, а навколо нього облаштована гарна прогулянкова зона.

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Джерело фото: Кharkovgo.com.

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