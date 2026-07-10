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Парк Юність у Харкові: де знаходиться та чим цікавий

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Липня 2026, 17:00 3 хв.
парк юність історія і адреса

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