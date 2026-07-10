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Банкнота 2000 гривень із Стусом з’явиться в Україні: коли введуть в обіг

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Липня 2026, 14:00 3 хв.
Банкнота 2000 грн: хто зображений

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