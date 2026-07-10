Банкнота 2000 гривень із Стусом з’явиться в Україні: коли введуть в обіг

Національний банк України готує масштабне оновлення готівкового ринку. Вже з 4 вересня 2026 року в кишенях українців з’явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Це рішення стало відповіддю на економічні зміни в країні та необхідність оптимізації розрахунків.

Голова НБУ Андрій Пишний офіційно презентував дизайн та захисні елементи майбутньої купюри. Окрім практичної користі, нова банкнота 2000 грн несе глибокий символізм, вшановуючи пам’ять одного з найвидатніших борців за українську державність.

Хто зображений на 2000 грн: символ національного спротиву

Тож, хто буде зображений на 2000 грн, вибір зупинився на постаті Василя Стуса — поета-шістдесятника, дисидента та Героя України.

На лицьовому боці купюри 2000 грн розміщено портрет Стуса, чия незламність стала легендою. Зворотний бік прикрашає будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де свого часу навчався поет.

— Василь Стус — це не просто література, це уособлення гідності, яка не ламається навіть у таборах. Те, що він з’явиться на найвищому номіналі національної валюти, — дуже символічне визнання його внеску в нашу незалежність, — зазначив Руслан Стефанчук під час брифінгу.

Додатково в дизайні використані мотиви мозаїк Алли Горської, зокрема образ сокола-боривітра, та цитати з поезій Стуса, виконані унікальним шрифтом у стилі Георгія Нарбута.

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Чому виникла потреба в 2000 купюрі грн

Введення нового номіналу — це не випадковість, а прорахований економічний крок. Андрій Пишний виділив три основні причини, чому банкнота 2000 гривень з’явиться саме зараз:

Зростання доходів та цін. З моменту появи тисячі у 2019 році середня зарплата в Україні зросла втричі. Тепер для виплати заробітку готівкою потрібно значно більше купюр, що створює незручності.

Збільшення готівкової маси. Обсяг паперових грошей в обігу зріс із 390 млрд до понад 970 млрд гривень. Нова банкнота 2000 грн допоможе зменшити фізичну кількість папірців у банківських сховищах та гаманцях.

Структура обігу. Частка банкнот номіналом 1000 грн за сумою вже перевищила 55%, що за світовими стандартами є сигналом для введення вищого номіналу.

Для держави це пряма економія: друкувати та перевозити одну купюру 2000 грн дешевше, ніж дві по тисячі.

Дизайн та космічний захист нової банкноти 2000 грн

Купюра 2000 грн виконана в синіх тонах і за розміром (75 х 166 мм) відрізняється від інших номіналів, щоб її було легко впізнати на дотик та візуально.

Національний банк застосував найсучасніші технології захисту:

Anima Colour — унікальна анімована стрічка синьо-жовтого кольору. При нахилі зображення Тризуба змінюється на знак гривні. Україна стала першою в світі, хто використав цю технологію.

Елемент SPARK — пурпурне зображення, яке при зміні кута нахилу переливається золотисто-зеленим кольором.

Загалом банкнота має понад 20 захисних елементів, що робить її практично неможливою для фальшування.

Введення в обіг відбудеться 4 вересня 2026 року. Ця дата — трагічна і водночас героїчна для української культури. Саме 4 вересня 1965 року Стус брав участь у першому відкритому протесті проти репресій у кінотеатрі Україна, і в цей же день у 1985 році він загинув у радянському таборі.

Нова 2000 гривень купюра — це не просто засіб платежу, а візуальний документ нашої державності, який нагадуватиме кожному про ціну української свободи.

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