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Мілітаризація українських дітей Росією є злочином проти людяності — ОБСЄ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Липня 2026, 13:00 3 хв.
Росія навчає українських дітей воювати
Фото Pexels

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