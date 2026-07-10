Мілітаризація українських дітей Росією є злочином проти людяності — ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі оприлюднила приголомшливий звіт. Незалежні експерти підтвердили те, про що Україна кричить світові вже третій рік: Росія вибудувала потужну державну машину для перепрошивки мізків українських дітей та перетворення їх на майбутніх солдатів окупаційної армії.

Звіт Московського механізму ОБСЄ, опублікований 9 липня, фактично виносить вирок російській освітній політиці на окупованих територіях та в РФ. Це не просто неправильне навчання — це цілеспрямоване знищення національної ідентичності цілого покоління.

Війна починається з дитсадка: цифри та факти

Експерти місії встановили, що під каток російської пропаганди потрапили понад 20,6 тисячі депортованих дітей, а кількість тих, хто залишається під окупацією, взагалі не піддається точному підрахунку.

Як працює ця конвеєрна стрічка:

З 6 років: малюків починають годувати пропагандистськими наративами та російськими символами;

З 13 років: запроваджується обов’язкова бойова підготовка. Підлітків вчать тримати зброю, керувати дронами та опановувати тактичну медицину;

У 18 років: фінальний етап — призов до лав збройних сил РФ. Фактично, українських хлопців готують до війни проти власної Батьківщини.

Читати на тему Варварська ескалація: США в Радбезі ООН застерегли Росію від ударів по Києву Заступниця постпреда США Теммі Брюс та Андрій Мельник виступили в ООН.

Система страху: батьки під прицілом

Правозахисники Bring Kids Back UA зазначають, що російська система тримається на жорстокому примусі. Вибір у родин на окупованих територіях невеликий: або дитина йде до російської школи, або батьків позбавляють прав.

Вчителів, які відмовляються викладати за кремлівськими підручниками, чекають обшуки, звільнення та затримання.

Навіть доступ до медицини чи банківських послуг тепер залежить від наявності російського паспорта, що ОБСЄ розцінює як примусовий реєстр для майбутнього мобілізаційного ресурсу.

Реакція МЗС: Це не випадковість, це геноцид

Міністр закордонних справ України підкреслив, що звіт вперше на міжнародному рівні фіксує: дії Кремля — це не перегини на місцях, а спланована державна стратегія:

— МЗС України висловлює вдячність 41 державі-учасниці ОБСЄ, які ініціювали цей Московський механізм у тісній координації з Україною, а також незалежним експертам – професору Ерве Асенсіо, докторці Еліні Штейнерте та професору Штефану Вольффу – за проведену роботу — зазначило міністерство.

Головний заклик експертної місії та ініціативи Bring Kids Back UA — доля дітей має стати центральною темою будь-яких мирних переговорів. Україна та 41 держава-учасниця ОБСЄ, які ініціювали це розслідування, наполягають: діти не є предметом торгу чи обміну. Їхнє повернення — це питання відновлення міжнародного права та людяності.

Московський механізм — це один із найбільш серйозних інструментів ОБСЄ для розслідування гуманітарних криз. Його задіюють лише у виняткових випадках, коли йдеться про системні та масові порушення прав людини.

Раніше ми розповідали, скільки депортованих дітей зараз у руках росіян.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!