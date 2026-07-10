День шашлику 2026: смакуємо традиції, насолоджуємось ароматом (обережно, багато фото)

Чи ти любиш шашлик, як любимо його ми? Це не просто страва, а вже культурний феномен і ароматний символ українського відпочинку на природі.

А чи знаєш ти, що існує Всесвітній День шашлику? Святкують — 12 липня.

Тож у цей визначний день давай разом дізнаємось, який шлях пройшов шашлик, перш ніж завоювати наші серця і шлунки та стати невіддільною частиною нашої культури.

День шашлику 2026: глобальне свято

Всесвітній день шашлику відзначається 12 липня. У 2026 році цей день припадає на неділю, хіба це не гарний привід ? Гадаємо, тобі не обов’язково натякати двічі?

Коли День шашлику в Україні? Офіційно ця дата не закріплена в українському календарі, але багато українців із задоволенням приєднуються до світового святкування 12 липня. Крім того, в Україні існує неофіційна традиція відзначати День шашлику в першу неділю травня, що збігається із початком сезону пікніків.

Історія шашлику

Слово шашлик прийшло до нас з тюркських мов, де шиш означає шампур, а лик — суфікс приналежності. Проте сама ідея смаження м’яса на відкритому вогні з’явилася задовго до появи цього слова.

Археологи стверджують, що наші предки готували м’ясо на паличках ще 300 000 років тому. Ця проста техніка була ефективною для первісних людей і поступово вдосконалювалася з розвитком цивілізації. Існують записи про подібні страви в давньогрецьких та римських текстах, що підкреслює давнє походження цієї техніки.

У середньовіччі кочові племена Центральної Азії часто смажили м’ясо на мечах чи стрілах над вогнищем — зручний спосіб для вершників, які багато часу проводили в дорозі. Згодом ця традиція поширилася на Близький Схід, Кавказ та Східну Європу.

На територію сучасної України шашлик потрапив у XIX столітті й швидко став популярним. Козаки, чумаки та інші мандрівники оцінили зручність цього способу приготування їжі в польових умовах.

Культурне значення в різних країнах

На Кавказі шашлик — обов’язкова частина застілля, часто готується з баранини.

У Середній Азії популярний шашлик з конини.

В Туреччині близьким родичем шашлику є кебаб.

У Греції аналог шашлику — сувлакі, часто з додаванням оливкової олії та лимонного соку.

В Японії місцевий варіант — якіторі, що готується з курятини.

А що у нас

Коли день шашлику є й в Україні, то поговоримо про наші реалії. Особливістю українського шашлику є різноманітність маринадів. Окрім класичного варіанту з цибулею та лимонним соком, популярні маринади на основі кефіру, сметани, вина або навіть узвару. Часто додають місцеві трави: кріп, петрушку, базилік.

Шашлик в Україні традиційно подають з печеною картоплею, свіжими овочами та різноманітними соліннями. Популярні соуси — аджика, часниковий, томатний.

В останні роки в Україні набирають популярності вегетаріанські варіанти шашлику — з грибів, овочів або сиру.

Найкращі рецепти маринадів

Класичний український маринад:

нарізана кільцями цибуля;

сік лимона або сухе біле вино;

чорний перець, сіль, лавровий лист.

Кефірний маринад:

кефір;

дрібно нарізана цибуля;

часник, сіль, перець, паприка.

Медово-гірчичний маринад:

мед;

діжонська гірчиця;

соєвий соус, часник, розмарин.

Фруктовий маринад:

яблучний або гранатовий сік;

цибуля;

коріандр, кмин, чорний перець.

Маринад з узваром:

узвар;

цибуля;

чорний перець, сіль, майоран.

Шашлик пройшов довгий шлях від простого способу приготування м’яса до культурного феномену. Незалежно від того, коли відзначається День шашлику — 12 липня чи в іншу дату — ця страва залишається улюбленицею багатьох українців.

Тож, якщо плануєш смачно відсвяткувати День шашлику 2025 чи просто колись будеш насолоджуватись ароматним м’ясом з димком, згадай про багату історію культурне значення шашлику.

Ти обов’язково маєш бути максимально підготовленим (-ою) до святкування, тож радимо почитати про усі тонкощі ідеального прожарювання шашлику.

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