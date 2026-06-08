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Яке м’ясо краще на шашлик: на що треба звернути увагу при виборі

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 08 Червня 2026, 18:00 5 хв.
яке м'ясо краще на шашлик
Фото Pexels

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