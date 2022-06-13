Кавказький шашлик зі свинини власноруч? Бог м’яса Алік Мкртчян поділився простим рецептом

Літня пора надворі. А це саме час дозвілля, посиденьок з друзями та сім’єю на природі, що обов’язково супроводжується смачним шашликом.

Війна внесла свої корективи у повсякденне життя. За частими тривогами й ворожими снарядами не у всіх областях можна дозволити собі безпечний відпочинок. Та вихід можна знайти завжди, адже шашлик в теплу пору року — це святе.

Відомий шеф із Кавказу Алік Мкртчян, який з м’ясом на “ти”, поділився смачним і простим сімейним рецептом свиного шашлику. Його можна приготувати навіть у духовці!

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Рецепт шашлику зі свинини

За словами самого Аліка, цей рецепт зробив топ продажів у його ресторані, а отримав він його від свого діда.

Отож пряний смак та соковитість гарантовані на 100%.

Інгредієнти для шашлику:

свинина (ошийок чи вирізка)

ріпчаста цибуля — 10% від ваги м’яса

спеції: сіль, духмяний перець, чорний перець, коріандр

свіжі духмяні трави: кінза, базилік, тим’ян

крапля рослинної олії

Якщо тобі таки вдалося вибратися на природу чи ти маєш власне обійстя й смажиш на вогні, тоді олію додавати не треба.

Як приготувати шашлик

Наріж м’ясо кубиками, змішай усі спеції, прянощі та цибулю, щоб отримати маринад. Залиш м’ясо маринуватися на кілька годин. Приготуй шампури. Якщо плануєш запікати вдома — розігрій духовку. М’ясо треба нанизати на шампур, а далі смажити на відкритому вогні до соковитої скоринки. Якщо ж готуєте вдома — запікати за температури 180 °С 45–50 хвилин.

Важливий лайфхак від Аліка: щоб м’ясо не було сухим, а соковитим, постав сотейник з гарячою водою на нижній ярус духовки.

А якщо тобі набридли звичайні рецепти шашлику й хочеться чогось особливого і незвичного, то спробуй рецепт шашлику з полуницею від шефа Якутова.