Кавказький шашлик зі свинини власноруч? Бог м’яса Алік Мкртчян поділився простим рецептом

Літня пора надворі. А це саме час дозвілля, посиденьок з друзями та сім’єю на природі, що обов’язково супроводжується смачним шашликом.
Війна внесла свої корективи у повсякденне життя. За частими тривогами й ворожими снарядами не у всіх областях можна дозволити собі безпечний відпочинок. Та вихід можна знайти завжди, адже шашлик в теплу пору року — це святе.
Відомий шеф із Кавказу Алік Мкртчян, який з м’ясом на “ти”, поділився смачним і простим сімейним рецептом свиного шашлику. Його можна приготувати навіть у духовці!
За словами самого Аліка, цей рецепт зробив топ продажів у його ресторані, а отримав він його від свого діда.
Отож пряний смак та соковитість гарантовані на 100%.
Якщо тобі таки вдалося вибратися на природу чи ти маєш власне обійстя й смажиш на вогні, тоді олію додавати не треба.
Важливий лайфхак від Аліка: щоб м’ясо не було сухим, а соковитим, постав сотейник з гарячою водою на нижній ярус духовки.
А якщо тобі набридли звичайні рецепти шашлику й хочеться чогось особливого і незвичного, то спробуй рецепт шашлику з полуницею від шефа Якутова.