Кавказский шашлык из свинины своими руками? Бог мяса Алик Мкртчян поделился простым рецептом

Лето на дворе. А это время досуга, посиделок с друзьями и семьей на природе, что обязательно сопровождается вкусным шашлыком.

Война внесла свои коррективы в повседневную жизнь. Из-за частых тревог и вражеских снарядов не во всех областях можно позволить себе безопасный отдых. Но выход можно найти всегда, ведь шашлык в теплое время года — это святое.

Известный шеф родом из Кавказа Алик Мкртчян, который с мясом на “ты”, поделился вкусным и простым семейным рецептом свиного шашлыка.

Сейчас также смотрят

Рецепт шашлыка из свинины

По словам самого Алика, этот рецепт в топе продаж в его ресторане, а получил он его от своего деда.

Поэтому пряный вкус и сочность гарантированы на 100%.

Ингредиенты:

свинина (ошеек или вырезка)

репчатый лук — 10 % от веса мяса

специи: соль, душистый перец, чёрный перец, кориандр

свежие ароматные травы: кинза, базилик, тимьян

капля растительного масла

Если тебе удалось выбраться на природу или у тебя свой большой двор и ты жаришь на огне, тогда масло добавлять не нужно.

Как приготовить шашлык из свинины

Нарежь мясо на кубики, смешай все специи, пряности и лук, чтобы получился маринад. Оставь мясо мариноваться на несколько часов. Приготовь шампуры и духовку (если будешь запекать дома). Мясо нужно нанизать на шампур, а затем поставить готовиться на открытый огонь до сочной корочки. Если же ты готовишь дома — выпекай шашлык при 180 °С 45–50 минут.

Важный лайфхак от Алика: чтобы мясо не было сухим, а сочным, поставь сотейник с горячей водой на нижний ярус духовки.

А если тебе надоели обычные рецепты шашлыка и хочется чего-нибудь особенного и необычного, то попробуй рецепт шашлыка с клубникой от шефа Якутова.