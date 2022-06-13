Кавказский шашлык из свинины своими руками? Бог мяса Алик Мкртчян поделился простым рецептом

Лето на дворе. А это время досуга, посиделок с друзьями и семьей на природе, что обязательно сопровождается вкусным шашлыком.
Война внесла свои коррективы в повседневную жизнь. Из-за частых тревог и вражеских снарядов не во всех областях можно позволить себе безопасный отдых. Но выход можно найти всегда, ведь шашлык в теплое время года — это святое.
Известный шеф родом из Кавказа Алик Мкртчян, который с мясом на “ты”, поделился вкусным и простым семейным рецептом свиного шашлыка.
По словам самого Алика, этот рецепт в топе продаж в его ресторане, а получил он его от своего деда.
Поэтому пряный вкус и сочность гарантированы на 100%.
Если тебе удалось выбраться на природу или у тебя свой большой двор и ты жаришь на огне, тогда масло добавлять не нужно.
Важный лайфхак от Алика: чтобы мясо не было сухим, а сочным, поставь сотейник с горячей водой на нижний ярус духовки.
А если тебе надоели обычные рецепты шашлыка и хочется чего-нибудь особенного и необычного, то попробуй рецепт шашлыка с клубникой от шефа Якутова.