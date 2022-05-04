Реберця з карамельною скоринкою та м’яка баранина: барбекю-рецепти від Асмік Гаспарян

Весна у мирний час тішить людей не тільки теплим сонечком, а й запахами барбекю. І хоча цьогоріч у деяких областях діє заборона на відвідування лісів, усе ж хочеться хоч на кілька годин повернутися в нормальне життя та насолодитися компанією родини та друзів у себе на подвір’ї.
Переможниця МастерШеф та випускниця Ле Кордон Блю Асмік Гаспарян розповіла, як посмажити реберця та баранину з карамельною скоринкою, а також поділилася “магічним” рецептом маринаду для м’яса.
Для маринад-пасти тобі знадобиться:
Натри ребра пряною пастою та залиш їх у маринаді на дві – три години. Далі на вогні смаж до золотої скоринки, часто перевертаючи м’ясо.
У фользі можна приготувати до соковитого м’яса кілька помідорів, смажену цибулю та картоплю.
Фото: Unsplash
М’ясо натри спеціями: чебрецем, коріандром, базиліком, цибулею, свіжомеленим перцем, сіллю і трохи цукром. Залиш свинину на п’ять годин, щоб вона увібрала в себе прянощі.
Далі можна смажити. Якщо хочеш швидко приготувати, то додай до м’яса шість – десять штучок аличі чи сливи, перемішай та смаж приблизно 40 хвилин.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Asmik Hasparian (@asmikgasparian)
Допис, поширений Asmik Hasparian (@asmikgasparian)
Зачисть м’ясо та натри його сіллю. Залиш на три години.
Далі з’єднай мелений чорний перець, коріандр, суху сушену м’яту та чебрець. Цією сумішшю ще раз натри баранину й залиш на всю ніч (або на п’ять – шість годин).
Готуй м’ясо цілим шматком за температури 110° C три години. Подавати готову страву можна з овочами: баклажанами, картопляним пюре, огірками тощо.
Якщо ти зараз далеко від дому та сумуєш за своєю культурою, пропонуємо прочитати три рецепти українських страв, які нагадають про рідну домівку.