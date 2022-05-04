Реберця з карамельною скоринкою та м’яка баранина: барбекю-рецепти від Асмік Гаспарян

Весна у мирний час тішить людей не тільки теплим сонечком, а й запахами барбекю. І хоча цьогоріч у деяких областях діє заборона на відвідування лісів, усе ж хочеться хоч на кілька годин повернутися в нормальне життя та насолодитися компанією родини та друзів у себе на подвір’ї.

Переможниця МастерШеф та випускниця Ле Кордон Блю Асмік Гаспарян розповіла, як посмажити реберця та баранину з карамельною скоринкою, а також поділилася “магічним” рецептом маринаду для м’яса.

Рецепт маринаду для реберець барбекю

Для маринад-пасти тобі знадобиться:

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1 ст. л. копченої паприки

1 ст. л. солодкої паприки

1 ч. л. пудри часника

1 ч. л. сухого імбиру

1 ч. л. меленої гірчиці

1 ч. л. цукру

2 ст. л. великої солі

1 ч. л. гватемальського меленого чилі (за бажанням).

Натри ребра пряною пастою та залиш їх у маринаді на дві – три години. Далі на вогні смаж до золотої скоринки, часто перевертаючи м’ясо.

У фользі можна приготувати до соковитого м’яса кілька помідорів, смажену цибулю та картоплю.

Швидкий рецепт шашлику зі свинини

М’ясо натри спеціями: чебрецем, коріандром, базиліком, цибулею, свіжомеленим перцем, сіллю і трохи цукром. Залиш свинину на п’ять годин, щоб вона увібрала в себе прянощі.

Далі можна смажити. Якщо хочеш швидко приготувати, то додай до м’яса шість – десять штучок аличі чи сливи, перемішай та смаж приблизно 40 хвилин.

Смачний рецепт баранини

Зачисть м’ясо та натри його сіллю. Залиш на три години.

Далі з’єднай мелений чорний перець, коріандр, суху сушену м’яту та чебрець. Цією сумішшю ще раз натри баранину й залиш на всю ніч (або на п’ять – шість годин).

Готуй м’ясо цілим шматком за температури 110° C три години. Подавати готову страву можна з овочами: баклажанами, картопляним пюре, огірками тощо.

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