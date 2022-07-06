Йогурт, м’ята, розмарин: з чим готувати куряче м’ясо за оригінальними рецептами Євгена Клопотенка

Курятина — найкраще м’ясо для літнього меню, адже воно легке. Ми попіклувалися про те, що приготувати з курки, аби ти завжди мав гідний вибір.

Колись він славився своїми вигадливими видами варення, тепер же Євген Клопотенко є одним із натхненників воєнного меню українців. Ми не лише намагаємось адаптуватися до нових реалій, але й привнести щось знайоме зі, здавалося б, далекого мирного минулого життя. Тому починаємо забувати про консерви та шукаємо нові способи приготувати свіже м’ясо.

Відомий шеф-кухар неодноразово ділився своїми рецептами страв з курятини, яку, здається, так просто готувати. Вона часто з’являється на столі, але іноді все-таки набридає у звичному вигляді.

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Тому пропонуємо вибрати один із простих рецептів, що допоможе урізноманітнити свій обід або навіть вечерю.

Курячі гомілки, тушковані у вершковому соусі

М’ясо на гомілках досить ніжне та нежирне, тому його можна готувати навіть тим, хто слідкує за фігурою у цей непростий час.

Інгредієнти

гомілки — 6 штук

цибуля — 2 штуки

гілочка чебрецю — 2 штуки (можна замінити на будь-яку іншу улюблену спецію)

зубчик часнику — 2 штуки

олія — 3 ст. л.

вершки 33% — 250 мл

до смаку сіль та перець

Спосіб приготування

Передусім потрібно підготувати саме гомілки та відділити від них шкірку. Якщо вдалось купити м’ясо вже без неї, то можна приступати до процесу одразу.

Підсмажити гомілки на олії до золотавої скоринки з усіх боків, не додаючи сіль або перець. Цей процес має зайняти близько п’яти хвилин.

Підсмажені гомілки далі потрібно перекласти у форму для запікання та посолити.

Потім нарізати цибулю середніми кубиками. Додати ще 1 ст. л. олії на ту ж пательню, де смажилися гомілки, та обсмажити на середньому вогні цибулю і два розчавлені зубчики часнику до м’якості цибулі. Можна трохи підсолити.

Далі перекласти цибулю з часником у форму до гомілок та рівномірно розподілити, додати дві гілочки чебрецю. Після цього влити вершки та додати ще дрібку солі та перець до смаку.

Запікати курячі гомілки із вершковим соусом 45 хвилин за температури 180 °С.



Курячий шніцель у духовці

Надзвичайно поширена страва у Європі, дуже хрустка та соковита. Якщо ж її правильно приготувати, то буде ще й корисна.

Інгредієнти

філе — 500 г

панірувальні сухарі — 5 ст. л.

яйця — 3 штуки

борошно — 5 ст. л.

сік лимона — за бажанням

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування

Важливо завчасно увімкнути духовку, щоб вона розігрілася до 200 °С.

Покласти філе на дощечку, накрити його харчовою плівкою та злегка відбити. Обережно з уявою, щоб не порвати майбутню вечерю.

Сильно відбивати не потрібно, бо м’ясо і так уже доволі тонке. Взагалі можна навіть зовсім не відбивати, якщо на це немає бажання чи змоги.

Далі потрібно поперчити та посолити м’ясо з обох боків. В окремі тарілки висипати панірувальні сухарі, борошно та яйця.

Потім кожен шматочок курки обваляти спочатку в борошні, потім опустити в яйце та обваляти у сухарях.

Після цього викласти запаніровані курячі шніцелі на деко, застелене пергаментом. Запікати в духовці за температури 200 °С 15-20 хвилин.

Курячі фрикадельки з сиром

О так, це ті самі особливі фрикадельки з дитинства. Їх спочатку не хочеться й бачити, а потім, коли дорослішаєш, не зможеш відірватись від смакоти.

Інгредієнти

курячий фарш — 600 г

твердий сир — 200 г

насіння фенхелю — 1 ч. л. (можна вибрати будь-яку іншу улюблену спецію)

мелені сухарі — 2 ст. л.

жовток одного яйця

до смаку сливовий кетчуп (за бажанням)

до смаку сіль

Спосіб приготування

Спочатку потрібно викласти у велику миску курячий фарш, до нього додати один жовток, насіння фенхелю, сіль та сухарі. Потім добре вимішати фарш та трохи його відбити.

Паралельно нарізати сир кубиками зі стороною приблизно 1,5 см.

Після цього сформувати фрикадельки руками, змащеними в олії. Вкласти у кожну з них по кубику сиру та защипнути.

Потім викласти фрикадельки у деко та запікати у духовці за температури 180 °С 30 хвилин.

Рубані котлети з курячого філе

Коли звичайні котлетки вже набридли, а хочеться все одно чогось схожого і не менш поживного, можна спробувати приготувати їх у рубаному вигляді.

Інгредієнти

куряче філе — 500 г

яйце — 1 штука

цедра лимона — половина чайної ложки

ріпчаста цибуля — 1 штука

мелений коріандр — 1 ч. л.

панірувальні сухарі — 5 ст. л.

сіль і перець до смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти куряче філе та дрібно порубати його. Після цього додати до смаку сіль і перець, а також коріандр та цедру лимона.

Потім натерти цибулю на крупній тертці. Так котлети стануть ще соковитішими та більш насиченими.

У фаршоподібне м’ясо додати яйце та дуже добре його вимісити. Далі сформувати невеликі котлети, запанірувати в сухарях.

Викласти котлети на деко, застелене пергаментом. Випікайте в духовці за температури 180 °С протягом 15-20 хвилин.

Куряче філе в духовці з соусом із йогурту

Що може бути простіше, ніж приготувати куряче філе? Проте зробити це правильно та оригінально буває непросто. Тому можна спробувати новий незвичайний спосіб із додаванням соусу.

Інгредієнти

куряче філе — 1 штука

гілочка розмарину — 1 штука (можна замінити будь-якою іншою улюбленою спецією)

гілочка м’яти — 2 штуки

йогурт — 200 г

половина лимона

оливкова олія — 2 ст. л.

до смаку сіль і перець

Спосіб приготування

Спочатку необхідно поставити розігріватись духовку до 180 °С.

Куряче філе зачистити від зайвого жиру і плівок. Покласти його на лист пергаменту та викласти з різних боків шматочки лимона, а зверху — гілочку розмарину. Полити оливковою олією. Посолити, поперчити та закрутити у конверт у вигляді цукерки. Запікати духовці 25 хвилин за температури 180 °С.

Для соусу потрібно помити гілочки м’яти, обірвати листочки та дуже дрібно їх порубати.

У мисочку з йогуртом без наповнювача додати м’яту, 1 ст. л. оливкової олії та трохи солі, після чого добре перемішати.

Готове куряче філе розгорнути та полити соусом з йогурту із м’ятою.

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